Prăpăd în România! Hidrologii au emis Cod portocaliu de inundații

Ploile torențiale aduc pericol de inundații! Șase județe sub cod portocaliu, alte douăzeci sub cod galben.

După mai multe zile de caniculă, România intră într-o nouă etapă a instabilității atmosferice. Norii încărcați de apă își fac deja simțită prezența, iar specialiștii avertizează că urmează un interval critic, cu ploi abundente și posibile inundații în numeroase regiuni. Hidrologii au instituit două coduri de avertizare, portocaliu și galben, care vizează atât râurile mari, cât și cursurile de apă de dimensiuni mici, unde riscul de viituri rapide este ridicat.

Ce județe sunt vizate

Cel mai ridicat nivel de alertă pentru următoarele ore se menține în județele Brașov, Covasna, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Ilfov. Între orele 14:00 și 24:00, aici se așteaptă scurgeri masive pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri pe râurile mici. Situația cea mai delicată este anticipată în Dâmbovița și Prahova, unde terenul muntos și pantele abrupte favorizează acumularea și deplasarea rapidă a apelor. În aceste zone, inundațiile locale pot avea intensitate ridicată și pot afecta gospodării, drumuri sau terenuri agricole.

Condițiile din aceste județe sunt agravate de faptul că solul, după zilele de caniculă, este uscat și nu absoarbe apa în ritm suficient. Ploile torențiale anunțate vor duce astfel la scurgerea directă a apei spre văi și pâraie, cu acumulări bruște.

Pe lângă cele șase județe aflate sub cod portocaliu, alte douăzeci de județe intră sub incidența unui cod galben de inundații, valabil din 18 august, ora 12:00, până în 19 august, ora 09:00. Lista include zone întinse din Transilvania, Oltenia și sudul țării: Alba, Cluj, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Buzău.

Acest nivel de alertă vizează fenomene hidrologice periculoase de intensitate medie, cu posibile revărsări ale râurilor mici și formarea unor viituri. Chiar dacă efectele nu sunt prognozate a fi la fel de severe ca în zonele cu cod portocaliu, riscurile rămân considerabile, mai ales în regiunile de deal și munte, unde ploile pot cădea într-un interval scurt de timp.

În scenariile cele mai nefavorabile, torenții și pâraiele pot ieși din matcă, inundând gospodării, terenuri și infrastructura rutieră. Drumurile județene și comunale din zonele afectate pot deveni impracticabile, iar circulația se va desfășura cu dificultate. De asemenea, se anticipează că unele localități ar putea rămâne temporar izolate în cazul în care podurile sau podețele nu vor rezista presiunii apelor.

