Premiile Oscar 2025. Lista completă a tuturor câștigătorilor. Adrien Brody a plecat acasă cu o statuetă

Filmul „Anora” a fost desemnat cel mai bun film la Premiile Oscar 2025, care au fost decernate duminică seara la Hollywood. Ceremonia a acordat premii câștigătorilor în 23 de categorii.

Anora a fost cel mai mare câștigător al serii, obținând un total de cinci premii. Vedeta Mikey Madison a fost desemnată cea mai bună actriță, în timp ce Sean Baker a câștigat un număr record de patru premii pentru filmul său: cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj de film (în plus față de cel mai bun film), conform THE HOLLYWOOD REPORTER.

La celelalte categorii de premii pentru actorie, Adrien Brody a fost desemnat cel mai bun actor pentru The Brutalist, Kieran Culkin a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul său din A Real Pain. Zoe Saldaña a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul Emilia Pérez, menționând că este „prima americancă de origine dominicană care acceptă un Oscar”.

În alte categorii, Flow a câștigat premiul pentru cel mai bun film de animație, marcând prima victorie din istorie pentru Letonia. No Other Land a fost desemnat cel mai bun film documentar. I’m Still Here a fost desemnat cel mai bun lungmetraj internațional, marcând prima victorie a Braziliei la Oscar.

Peter Straughan a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru Conclave.

Paul Tazewell a devenit primul bărbat de culoare care a câștigat un Oscar pentru cel mai bun design de costume, pentru munca sa la Wicked. Filmul muzical Wicked a câștigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun design de producție.

Alte filme care au câștigat mai multe premii au fost The Brutalist, care a obținut premiul pentru cea mai bună cinematografie și cea mai bună coloană sonoră originală, în plus față de cel mai bun actor; Dune: Part Two, care a câștigat premiul pentru cel mai bun sunet și cele mai bune efecte vizuale; și Emilia Pérez, care a obținut și Oscarul pentru cel mai bun cântec original pentru „El Mal”. Premiul pentru cel mai bun machiaj și coafură a mers la The Substance.

Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, găzduită de Conan O’Brien, a fost transmisă în direct de la Dolby Theatre din Hollywood pe ABC și Hulu (care a avut o eroare la începutul spectacolului și a întrerupt transmisiunea înainte de încheierea ceremoniei).

Spectacolul a adus, de asemenea, un omagiu eroilor și victimelor incendiilor recente din Los Angeles.

Spectacolul s-a deschis cu un moment muzical susținut de Ariana Grande și Cynthia Erivo, vedetele nominalizate la Oscar din Wicked. În plus, Doja Cat, Lisa de la Blackpink și Raye au luat parte la un tribut adus muzicii din filmele James Bond.

Queen Latifah, Whoopi Goldberg și Oprah Winfrey au adus un omagiu regretatului Quincy Jones, în timp ce Morgan Freeman l-a omagiat pe „prietenul său drag” Gene Hackman, care a murit luna trecută, în cadrul segmentului In Memoriam.

Lista completă a câștigătorilor și finaliștilor premiilor Oscar:

Cel mai bun film

• CÂȘTIGĂTOR: Anora

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Emilia Pérez

• I’m Still Here

• Nickel Boys

• The Substance

• Wicked

Cea mai bună actriță

• CÂȘTIGĂTOR: Mikey Madison – Anora

• Cynthia Erivo – Wicked

• Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

• Demi Moore – The Substance

• Fernanda Torres – I’m Still Here

Cel mai bun actor

• CÂȘTIGĂTOR: Adrien Brody – The Brutalist

• Timothée Chalamet – A Complete Unknown

• Colman Domingo – Sing Sing

• Ralph Fiennes – Conclave

• Sebastian Stan – The Apprentice

Cea mai bună actriță în rol secundar

• CÂȘTIGĂTOR: Zoe Saldaña – Emilia Pérez

• Monica Barbaro – A Complete Unknown

• Ariana Grande – Wicked

• Felicity Jones – The Brutalist

• Isabella Rossellini – Conclave

Cel mai bun actor în rol secundar

• CÂȘTIGĂTOR: Kieran Culkin – A Real Pain

• Yura Borisov – Anora

• Edward Norton – A Complete Unknown

• Guy Pearce – The Brutalist

• Jeremy Strong – The Apprentice

Cel mai bun regizor

• CÂȘTIGĂTOR: Sean Baker – Anora

• Jacques Audiard – Emilia Pérez

• Brady Corbet – The Brutalist

• Coralie Fargeat – The Substance

• James Mangold – A Complete Unknown

Cel mai bun lungmetraj international

• CÂȘTIGĂTOR: I’m Still Here – Brazilia

• The Girl with the Needle – Danemarca

• Emilia Pérez – Franța

• The Seed of the Sacred Fig – Germania

• Flow – Letonia

Cel mai bun film de animație

• CÂȘTIGĂTOR: Flow

• Inside Out 2

• Memoir of a Snail

• Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

• The Wild Robot

Cel mai bun scenariu original

• CÂȘTIGĂTOR: Anora – Sean Baker

• The Brutalist – Brady Corbet și Mona Fastvold

• A Real Pain – Jesse Eisenberg

• September 5 – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

• The Substance – Coralie Fargeat

Cel mai bun scenariu adaptat

• CÂȘTIGĂTOR: Conclave – Peter Straughan

• A Complete Unknown – Jay Cocks și James Mangold

• Emilia Pérez – Jacques Audiard

• Nickel Boys – RaMell Ross și Joslyn Barnes

• Sing Sing – Clint Bentley și Greg Kwedar

Cel mai bun cântec original

• CÂȘTIGĂTOR: El Mal – Emilia Pérez

• Never Too Late – Elton John: Never Too Late

• Mi Camino – Emilia Pérez

• Like A Bird – Sing Sing

• The Journey – The Six Triple Eight

Cea mai bună coloană sonoră original

• CÂȘTIGĂTOR: The Brutalist

• Conclave

• Emilia Pérez

• Wicked

• The Wild Robot

Cel mai bun documentar

• CÂȘTIGĂTOR: No Other Land

• Black Box Diaries

• Porcelain War

• Soundtrack to a Coup d’Etat

• Sugarcane

Cel mai bun design de costume

• CÂȘTIGĂTOR: Wicked

• Nosferatu

• A Complete Unknown

• Conclave

• Gladiator II

Cel mai bun machiaj și coafură

• CÂȘTIGĂTOR: The Substance

• A Different Man

• Emilia Pérez

• Nosferatu

• Wicked

Cel mai bun design de producție

• CÂȘTIGĂTOR: Wicked

• The Brutalist

• Dune: Part Two

• Nosferatu

• Conclave

Cel mai bun sunet

• CÂȘTIGĂTOR: Dune: Part Two

• A Complete Unknown

• Emilia Pérez

• Wicked

• The Wild Robot

Cel mai bun montaj de film

• CÂȘTIGĂTOR: Anora

• The Brutalist

• Conclave

• Emilia Pérez

• Wicked

Cea mai bună cinematografie

• CÂȘTIGĂTOR: The Brutalist

• Dune: Part Two

• Emilia Pérez

• Maria

• Nosferatu

Cele mai bune efecte vizuale

• CÂȘTIGĂTOR: Dune: Part Two

• Alien: Romulus

• Better Man

• Kingdom of the Planet of the Apes

• Wicked

Cel mai bun scurtmetraj live action

• CÂȘTIGĂTOR: I’m Not a Robot

• Anuja

• The Last Ranger

• A Lien

• The Man Who Could Not Remain Silent

Cel mai bun scurtmetraj de animație

• CÂȘTIGĂTOR: In the Shadow of the Cypress

• Beautiful Men

• Magic Candies

• Wander to Wonder

• Yuck!

Cel mai bun scurtmetraj documentar

• CÂȘTIGĂTOR: The Only Girl in the Orchestra

• Death by Numbers

• I Am Ready, Warden

• Incident

• Instruments of a Beating Heart

