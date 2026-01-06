Preț grădiniță privată 2026. Câți bani trebuie să scoată părinții lunar din buzunar

În România, costurile educației preșcolare private continuă să varieze semnificativ în funcție de oraș, program și facilități. Grădinițele cu tarife mai ridicate se concentrează pe programe integrate, care combină educația tradițională cu dezvoltarea abilităților lingvistice, sociale și motrice ale copiilor, în timp ce instituțiile cu tarife mai mici oferă, de regulă, programe de bază, fără servicii adiționale extinse.

Tendința în educația preșcolară privată din România arată o diversificare accentuată a ofertelor. Părinții pot alege între programe scurte sau extinse, cu servicii educaționale suplimentare, activități recreative și cursuri de limbi străine. Decizia privind alegerea grădiniței implică nu doar analiza costurilor, ci și a beneficiilor incluse în fiecare pachet.

Câți bani trebuie să scoată părinții lunar din buzunar

Pentru anul școlar 2025-2026, grădinițele private propun pachete care pornesc de la mai puțin de 1.000 de lei și pot depăși 2.400 de lei pe lună, părinții fiind nevoiți să echilibreze bugetul cu tipul serviciilor oferite.

În marile orașe, diferențele de tarife sunt vizibile: Bucureștiul oferă cele mai diversificate opțiuni, de la programe scurte, între 07:00 și 12:00, până la programe extinse, până la 18:30. Pachetele includ, pe lângă educația de bază, mic dejun, gustări, activități recreative și educaționale, cursuri de limba engleză, evaluări periodice și servicii suplimentare de consiliere sau logopedie.

În Cluj-Napoca, tarifele grădinițelor private variază și ele semnificativ, în funcție de tipul programului și de serviciile suplimentare incluse. Oferta include programe cu educație bilingvă, activități extracurriculare și opțiuni de after-school, iar prețurile reflectă atât complexitatea serviciilor, cât și localizarea instituției. Părinții care optează pentru programe mai lungi sau activități educaționale suplimentare se confruntă cu tarife comparabile cu cele din București, deși media generală rămâne ușor mai redusă.

Iași, Constanța și Craiova prezintă, de asemenea, oferte variate. În aceste orașe, părinții pot alege între programe standard, care acoperă intervale de câteva ore, și programe extinse, care includ mese, activități recreative și cursuri suplimentare. În general, prețurile rămân mai accesibile decât în capitală, însă diferențele dintre grădinițele cu facilități și cele fără servicii adiționale pot fi semnificative.