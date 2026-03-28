Prețul motorinei continuă să crească. Cât costă un litru de carburant în București și marile orașe

De: Paul Hangerli 28/03/2026 | 07:20
Prețurile la benzină și motorină continuă să urce în marile orașe din România, iar creșterile zilnice încep să se simtă tot mai clar în buzunarul șoferilor. Diferențele dintre stații rămân vizibile, însă tendința generală este una de scumpire, cu motorina care a trecut deja, în multe cazuri, de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Tendința generală: scumpiri constante și presiune pe prețuri

Azi, 28 martie, carburanții au intrat pe un nou trend ascendent, iar majoritatea stațiilor din țară au operat creșteri, chiar dacă acestea sunt mici, de câțiva bani pe litru. În același timp, se conturează tot mai clar o presiune spre pragul de 10 lei/l, mai ales în cazul motorinei, unde acest nivel a fost deja depășit în multe zone.

Contextul internațional, în special tensiunile din Orientul Mijlociu, contribuie la această evoluție, iar autoritățile nu exclud noi scumpiri în perioada următoare.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe

În București, benzina standard pornește de la aproximativ 9,19 lei/l și ajunge până la 9,43 lei/l, în timp ce motorina standard variază între 10,10 și 10,36 lei/l. Variantele premium depășesc deja pragul de 10,50 lei/l și pot ajunge chiar spre 10,90 lei/l.

La Cluj-Napoca, benzina standard se situează între 9,23 și 9,38 lei/l, iar motorina între 9,99 și 10,26 lei/l. Pentru variantele premium, prețurile urcă până la aproximativ 10,80 lei/l.

În Timișoara, benzina standard se vinde între 9,21 și 9,41 lei/l, iar motorina ajunge între 10,11 și 10,27 lei/l, cu variante premium care trec de 10,80 lei/l.

La Iași, benzina standard este în jur de 9,23–9,38 lei/l, în timp ce motorina pornește de la 10,11 lei/l și ajunge la 10,27 lei/l, confirmând trendul de creștere.

În Constanța, benzina standard variază între 9,23 și 9,42 lei/l, iar motorina între 10,10 și 10,26 lei/l, cu valori similare celor din restul marilor orașe.

Cât costă un plin în prezent

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, costurile au crescut vizibil:

benzină standard: aproximativ 460 – 470 lei
motorină standard: aproximativ 500 – 515 lei

În cazul variantelor premium, un plin poate depăși ușor 530 – 540 lei, în funcție de stație și oraș.

Unde se găsește cel mai ieftin carburant

La nivel național, cele mai mici prețuri rămân sub pragul de 9,20 lei/l pentru benzină, în anumite stații din orașe mai mici. În cazul motorinei, cele mai mici valori se apropie de 10 lei/l, dar sunt tot mai rare.

Diferențele dintre stații pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru, ceea ce, în cazul unui plin, înseamnă economii sau costuri suplimentare de câteva zeci de lei.

Ce urmează pentru șoferi

Evoluția actuală arată o piață sensibilă la factori externi și o tendință de creștere care se manifestă treptat, dar constant. Pragul de 10 lei pe litru, considerat până recent unul simbolic, devine din ce în ce mai prezent, mai ales la motorină.

Pentru șoferi, acest lucru se traduce prin costuri mai mari la fiecare alimentare și printr-o atenție crescută la alegerea stației și a momentului în care fac plinul.

