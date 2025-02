Prima poză cu Jorge, pe patul de spital! „Operația a reușit, pacientul n-a murit”

Recent, Jorge și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe rețelele sociale o fotografie de pe patul de spital. Imaginea a fost însoțită de un mesaj enigmatic, care i-a făcut pe mulți să se întrebe ce a pățit artistul. Cu zâmbetul pe buze, dar vizibil slăbit, cântărețul a dat de înțeles că a trecut printr-o intervenție medicală. Despre ce este vorba?

Nu este prima dată când Jorge ajunge pe mâinile medicilor. După participarea la Survivor All Stars, artistul a fost nevoit să se opereze din cauza unei accidentări grave suferite în timpul competiției. Deși a încercat să-și continue parcursul în show-ul de supraviețuire, problemele de sănătate l-au obligat să plece din competiție și să se întoarcă în țară pentru tratament.

(CITEȘTE ȘI: Afacerea în care Jorge își investește banii. După succesul din Năvodari, acum își încearcă norocul în Pipera)

Deși nu a oferit prea multe detalii, Jorge a postat un mesaj care i-a liniștit într-o oarecare măsură pe fanii săi. În fotografia de pe patul de spital, artistul apare întins, vizibil obosit, și cu câteva bandaje în jurul nasului. Deși și-a anunțat fanii că a ajuns pe mâinile medicilor, Jorge nu a dezvăluit cu ce probleme se confruntă și prin ce operație a trecut.

Anul trecut, Jorge a mai trecut printr-o altă intervenție chirurgicală, tot din cauza unor probleme medicale serioase. Artistul s-a accidentat în timpul competiției Survivor All Stars și, după revenirea în România, a fost supus unei operații la menisc.

„Am inima plină de fericire și recunoștință. Nu-mi vine să cred cât de fericit sunt după o operație. A doua la același menisc. Ultimul an a fost foarte dur și cu multe încercări. Am strâns mult din dinți la premiera musicalului Mamma Mia, am plâns la Survivor, am tras mult cu recuperarea și meniscul n-a mai rezistat”, declara Jorge după intervenția de anul trecut.