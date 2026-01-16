Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple

Nick de la N& D și soția lui au părăsit competiția Power Couple, show-ul transmis de Antena 1 și prezentat de Dani Oțil. Nick și Cătălina Marin sunt de peste 30 de ani împreună. El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas.

Cei doi au făcut din participarea la Power Couple o poveste frumoasă. Chiar dacă au trecut cu brio de toate probele din primele două etape ale competiției, investiția prea mică i-a adus pe cei doi în fața votului de eliminare. Concurenții i-au votat să plece și au ales în unanimitate să-i păstreze în competiție pe Luiza și Cătălin Zmărăndescu.

Nick de la N& D și Cătălina au vorbit despre parcursul lor în competiție și despre experiența trăită, acum, la sfârșitul acestei aventuri, când viețile lor arată altfel. Cei doi au convingerea că ce au trăit aici nu se poate repeta, că a fost mult mai mult decât își imaginau.

„Lăsăm și noi câteva rânduri aici în urma eliminării noastre din cel mai tare concurs Power Couple! A fost o experiență unică, am trăit fiecare moment cu toată ființa noastră! Am trecut prin toate stările, de la agonie la extaz și viceversa. Ne-a fost dat să trăim ceva ce probabil nu se va repeta a doua oară în viața noastră. Stări care nu ne-au încercat până acum la acest nivel. Ce să mai, un amalgam de sentimente: senzații tari, emoții maxime, tensiuni, panică, dar și reactivarea copilului din noi. Tocmai de aceea suntem recunoascatori ca ni s-a oferit această ocazie, iar pentru aceasta mulțumim atât producției cat și întregii echipe Power Couple!”, au transmis NiCK NND și Cătălina pe rețelele de socializare.

Nick de la N& D și soția lui, Cătălina, au avut un mesaj și pentru colegii din competiție

Nick de la N&D și soția lui, Cătălina, au ținut să le mulțumească și colegilor pentru susținere și momentele care i-au apropiat, chiar dacă rezultatul final nu a fost cel dorit. Show-ul se oprește pentru ei, dar amintirile rămân.

„Mulțumim totodată colegilor pentru competiție, respect și frumoasele momente împărtășite!

Suntem copleșiți de multele mesaje primite din partea publicului care ne-a descoperit atât cat a fost posibil și vrem să vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și aprecierea voastră!

Nici nu vă imaginați cat de mult înseamnă pentru noi! Dar, nu uitați! Power Couple continuă!

Vă îmbrățișăm, cu drag și respect! Ai voștri mititeii, frumușeii!”, au mai transmis Nick și Cătălina.

