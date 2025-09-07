Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!

Robert Negoiță a recidivat ca in filme! Primarul Sectorului 3 a revenit la “vechile obiceiuri”, de data aceasta la Loft, pe litoral, acolo unde a petrecut de mama focului cu o întreagă echipa de modeline. Nici puștii de bani gata din oraș n-au „forța” eroticului primar de sector! La prima vedere am putea spune că în centrul atenției era ucraineanca Oleksandra Aleksieinko, model internațional, care își serba ziua de naștere cu mare fast. Însă atenția era focusată mai degrabă pe Robert Negoiță, care era flancat de manechine, toate gravitând în jurul lui, mai ceva ca în anul 2010 🤭. CANCAN.RO are imagini de senzație și detalii despre seara care s-a încheiat ca la carte.

Primarul Sectorului 3 a stat o perioadă de timp departe de scandalurile care au ținut primele pagini ale ziarelor în urmă cu 15 ani. Însă cum “lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, a lovit fulgerător, din nou. Tiparul nu este unul necunoscut. Distracție, cluburi de fițe, și manechine una și una.

Motivul “întrunirii” a fost ziua de naștere a renumitului model Oleksandra Aleksieinko, despre care știm că a fondat o asociație pentru a organiza evenimente și pentru a le oferi sprijin manechinelor la început de drum. 😂😂😂😂 mori de ras, direct, poate să dea drumul la „treabă” și trebuie ghidate. Se pare că și Robert Negoiță are aceleași “aplecări”, doar că de data aceasta le-a sărit în ajutor fetelor cu pahare de prosecco.

Robert Negoiță, declarație profundă: „Mie îmi plac fetele fetele și fac dragoste cu ele”

Obiceiurile vechi mor greu, asta e cert. Vă mai amintiți scandalul de proporții care a zguduit showbiz-ul în 2010? Numele primarului Sectorului 3 a apărut într-un dosar “gras” DIICOT privind traficul de persoane. Adică proxenetism, trafic de carne vie, d-astea. Procurorii susțineau că a întreținut relații intime cu o minoră de la o agenție de fotomodele. La vremea aceea, el a negat totul, însă a recunoscut, ce-i drept, că are o slăbiciune pentru domnișoarele cu picioare interminabile. Că e om și el și-i place viața. Mult. Ceea ce e foarte frumos din partea sa.

“Nu am întreţinut relaţii sexuale cu minore, doar cu fete majore. Mie îmi plac fetele şi fac dragoste cu ele. Normal că întreţin relaţii sexuale cu fetele care mă plac şi le plac. Dar asta pentru că ne placem şi nu le plătesc. E vorba însă de majore. Asta făceam până acum un an şi ceva, dar acum am prietenă şi nu mai am relaţii cu alte femei”, a declarat în acea perioadă Negoiță, pentru Gândul.

Însă dosarul de prostituție de lux, în care Robert Negoiță apare ca martor, a pus pe masă o întrebare care nici astăzi nu a fost “digerată” complet: ce căuta numele său în stenograme în care proxeneții “fac livrări” pe bandă rulantă, mai ales când printre fetele recrutate se aflau și minore?

Timpul a trecut, însă “pofta” a revenit. Stați alături de noi, urmează detalii tari despre escapada primarului cu un “lot Fashion TV”, ales pe sprânceană, ca în perioada de glorie pe care mulți o credeau apusă.

Primarul Sectorului 3 s-a distrat cu „Regele Modelelor”, „coleg” din dosarul de trafic de carne vie din 2010

Distracția era la cote maxime la masa lui Negoiță de la Loft. Interesant este faptul că au apărut și alte fețe cunoscute, care au fost implicate în scandaluri de anvergură în “dosarul fotomodelelor”. În marea de manechine care roiau în jurul lui Negoiță îl zărim pe „Regele Modelelor”, Nelu Mirea, afaceristul care era în spatele evenimentelor organizate de Fashion TV. Foarte interesant este ca in dosarul de proxenetism din 2010, actualul primar îl avea coleg de „fapte” pe domnul Mirea, o legenda vie a combinațiilor pe baza de picioare lungi. Pe la “masa veselă” s-a perindat și cunoscutul politician Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei, mare consumator de tineret.

După ce s-au distrat, iar sărbătorita serii a fost celebrată cum se cuvine, Robert Negoiță părea neobosit. A plecat de la Loft însoțit de trei brunete, pe care le-a plimbat cu Bentley-ul lui de 200.000 €, iar prima oprire au făcut-o la un magazin, de unde și-au făcut “plinul”. Primarul a cumpărat vin și ceva de ronțăit, fetele au ales și ele cele necesare, apoi au pornit către destinația finală, un apartament din zona Năvodari, acolo unde distracția a continuat până în zori.

