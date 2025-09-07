Acasă » Exclusiv » Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!

Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!

De: Andrei Iovan 07/09/2025 | 13:41
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
19 poze
Vezi galeria foto

Robert Negoiță a recidivat ca in filme! Primarul Sectorului 3 a revenit la “vechile obiceiuri”, de data aceasta la Loft, pe litoral, acolo unde a petrecut de mama focului cu o întreagă echipa de modeline. Nici puștii de bani gata din oraș n-au „forța” eroticului primar de sector! La prima vedere am putea spune că în centrul atenției era ucraineanca Oleksandra Aleksieinko, model internațional, care își serba ziua de naștere cu mare fast. Însă atenția era focusată mai degrabă pe Robert Negoiță, care era flancat de manechine, toate gravitând în jurul lui, mai ceva ca în anul 2010 🤭. CANCAN.RO are imagini de senzație și detalii despre seara care s-a încheiat ca la carte.

Primarul Sectorului 3 a stat o perioadă de timp departe de scandalurile care au ținut primele pagini ale ziarelor în urmă cu 15 ani. Însă cum “lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, a lovit fulgerător, din nou. Tiparul nu este unul necunoscut. Distracție, cluburi de fițe, și manechine una și una.

Robert Negoiță, la Loft cu o brigadă de manechine
Robert Negoiță, la Loft cu o brigadă de manechine

Motivul “întrunirii” a fost ziua de naștere a renumitului model Oleksandra Aleksieinko, despre care știm că a fondat o asociație pentru a organiza evenimente și pentru a le oferi sprijin manechinelor la început de drum. 😂😂😂😂 mori de ras, direct, poate să dea drumul la „treabă” și trebuie ghidate. Se pare că și Robert Negoiță are aceleași “aplecări”, doar că de data aceasta le-a sărit în ajutor fetelor cu pahare de prosecco.

Robert Negoiță, declarație profundă: „Mie îmi plac fetele fetele și fac dragoste cu ele”

Obiceiurile vechi mor greu, asta e cert. Vă mai amintiți scandalul de proporții care a zguduit showbiz-ul în 2010? Numele primarului Sectorului 3 a apărut într-un dosar “gras” DIICOT privind traficul de persoane. Adică proxenetism, trafic de carne vie, d-astea. Procurorii susțineau că a întreținut relații intime cu o minoră de la o agenție de fotomodele. La vremea aceea, el a negat totul, însă a recunoscut, ce-i drept, că are o slăbiciune pentru domnișoarele cu picioare interminabile. Că e om și el și-i place viața. Mult. Ceea ce e foarte frumos din partea sa.

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

“Nu am întreţinut relaţii sexuale cu minore, doar cu fete majore. Mie îmi plac fetele şi fac dragoste cu ele. Normal că întreţin relaţii sexuale cu fetele care mă plac şi le plac. Dar asta pentru că ne placem şi nu le plătesc. E vorba însă de majore. Asta făceam până acum un an şi ceva, dar acum am prietenă şi nu mai am relaţii cu alte femei”, a declarat în acea perioadă Negoiță, pentru Gândul.

Însă dosarul de prostituție de lux, în care Robert Negoiță apare ca martor, a pus pe masă o întrebare care nici astăzi nu a fost “digerată” complet: ce căuta numele său în stenograme în care proxeneții “fac livrări” pe bandă rulantă, mai ales când printre fetele recrutate se aflau și minore?
Timpul a trecut, însă “pofta” a revenit. Stați alături de noi, urmează detalii tari despre escapada primarului cu un “lot Fashion TV”, ales pe sprânceană, ca în perioada de glorie pe care mulți o credeau apusă.

Primarul Sectorului 3 s-a distrat cu „Regele Modelelor”, „coleg” din dosarul de trafic de carne vie din 2010

Distracția era la cote maxime la masa lui Negoiță de la Loft. Interesant este faptul că au apărut și alte fețe cunoscute, care au fost implicate în scandaluri de anvergură în “dosarul fotomodelelor”. În marea de manechine care roiau în jurul lui Negoiță îl zărim pe „Regele Modelelor”, Nelu Mirea, afaceristul care era în spatele evenimentelor organizate de Fashion TV. Foarte interesant este ca in dosarul de proxenetism din 2010, actualul primar îl avea coleg de „fapte” pe domnul Mirea, o legenda vie a combinațiilor pe baza de picioare lungi. Pe la “masa veselă” s-a perindat și cunoscutul politician Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei, mare consumator de tineret.

Robert Negoiță cu Nelu Mirea, la Loft

După ce s-au distrat, iar sărbătorita serii a fost celebrată cum se cuvine, Robert Negoiță părea neobosit. A plecat de la Loft însoțit de trei brunete, pe care le-a plimbat cu Bentley-ul lui de 200.000 €, iar prima oprire au făcut-o la un magazin, de unde și-au făcut “plinul”. Primarul a cumpărat vin și ceva de ronțăit, fetele au ales și ele cele necesare, apoi au pornit către destinația finală, un apartament din zona Năvodari, acolo unde distracția a continuat până în zori.

CITEȘTE ȘI: ”Fosta” lui Robert Negoiță recunoaște problemele din ”blocul vedetelor”: ”Există prostituție, vine mereu poliția!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a trecut pe Drumul Eroilor: “Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”
Exclusiv
Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a…
Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, dar a fost deconspirat! Avea iubită acasă de ani buni!
Exclusiv
Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, dar…
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în...
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi
Adevarul
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul preliminar
kanald.ro
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
kfetele.ro
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți,...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius...
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
Fanatik.ro
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția...
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile înapoi
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile...
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
evz.ro
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat să dea vina pe un alt copil, însă imaginile surprinse pe camerele de supraveghere au scos la iveală adevărul. Declarațiile părinților: „Este un coșmar”
radioimpuls.ro
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat...
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
Fanatik.ro
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru...
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă ...
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă ...
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă de 21 de ani
Fotbalistul din România care divorțează la doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț!
Fotbalistul din România care divorțează la doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț!
Vezi toate știrile
×