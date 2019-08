Primele declarații ale Ioanei Ginghină, după ce Alexandru Papadopol a fost surprins în compania altei femei

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre imaginile în care fostul ei soț, la nici o lună de la divorț se sărută în plină stradă cu o altă femeie.

Deși lucrurile au fost clare între cei doi, Ioana Ginghină nu a bănuit nimic, ba mai mult a fost surprinsă în momentul în care a văzut imaginile. Actrița a explicat faptul că nu știe dacă cei doi au o relație de ceva timp sau acesta a fost defapt motivul schimbării fostului ei soț.

”Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină pentru Antena Stars.

Mai mult decât atât, actrița a precizat faptul că la un moment dat era normal să apară în viața amândurora cineva, însă e prea devreme și din punctul ei de vedere nu ar trebui să se afișeze, totuși, în astfel de ipostaze în văzul tuturor. (NU RATA: ĂSTA E MOTIVUL SAU CONSECINȚA DIVORȚULUI?! ALEX PAPADOPOL, PRINS SĂRUTÂNDU-SE CU O BRUNETĂ)

”La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia, să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie sa le spună părinţii acasă”,a spus Ioana Ginghină.

În acest moment actrița are grijă de fiica ei, pe care a ferit-o cât a putut de mediul online. Ioana Ginghină nu vrea ca Ruxandra să fie afectată de lucrurile care se întâmplă în jurul ei și ca de fiecare dată, vedeta își dorește să aibă o discuție ca între prietene în care să îi explice situația.