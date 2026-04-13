Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de dragul copiilor

Revenirea Andreea Popescu în locuința fostului partener, Rareș Cojoc, chiar în perioada sărbătorilor pascale, a atras atenția publicului și a generat numeroase reacții. Deși cei doi nu mai formează un cuplu și au ales să meargă pe drumuri separate în viața personală, gestul lor de a petrece Paștele împreună pare să fie legată doar pentru bucuria celor mici.

Decizia vine într-un context în care relația dintre cei doi a trecut, de-a lungul timpului, prin diverse dificultăți, aspecte cunoscute și discutate anterior în spațiul public. Cu toate acestea, în ciuda trecutului tensionat, ambii par să fi ajuns la un numitor comun atunci când vine vorba despre responsabilitățile parentale.

Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc

În perioada sărbătorilor, atmosfera de familie devine cu atât mai importantă, iar prezența ambilor părinți poate contribui la un sentiment de stabilitate și siguranță pentru cei mici. În acest context, revenirea Andreei în casa lui Rareș nu pare să fie o reconciliere romantică, ci mai degrabă o inițiativă orientată spre binele copiilor.

„O să-l fac împreună cu copiii. O să fie și Rareș, o să fim cu toții împreună pentru copii. Chiar e important ca la așa sărbători, la zile de naștere, să fim cu toții împreună, totul pentru copii.”, a declarat Andreea Popescu.

Imaginile publicate de Andreea Popescu în mediul online surprind momente din timpul sărbătorii, în care copiii sunt în centrul atenției. Atmosfera pare una relaxată și caldă, specifică unei reuniuni de familie. Cu toate acestea, un detaliu observat de urmăritori este absența lui Rareș Cojoc din fotografiile distribuite. Chiar dacă au făcut Paștele împreună, vedeta a publicat doar imagini cu cei mici, fără prezența lui Rareș în ele.

Faptul că Rareș nu apare în imagini nu schimbă semnificația întâlnirii în sine. Este posibil ca prezența sa să fi fost discretă sau pur și simplu să nu fi fost inclusă în cadrele publicate.

CITEŞTE ŞI: Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost surprinși din nou împreună, chiar înainte de Paște. S-au dat de gol fără să vrea

Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că au divorțat. Reacția surprinzătoare a celui mai mare fiu