Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist

Unul dintre cele mai bine păzite secrete din showbizul românesc pare că începe, încet-încet, să se fisureze. După ce Bogdan de la Ploiești a luat prin surprindere publicul în 2024 când a recunoscut că are doi băieți, pe Franco și Tiago, fără să ofere niciun detaliu despre mama lor, misterul din jurul femeii a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din online. Dacă până acum nu se cunoștea niciun detaliu despre femeia care l-a făcut tată pe artist, CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate primele și singurele imagini cu șatena. Bineînțeles, am surprins-o făcând ceea ce știe ea mai bine, să aibă grijă de cei doi micuți.

Bogdan de la Ploiești a apărut des în mediul online alături de cei doi fii ai lui, Franco și Tiago, iar întrebările care au stat mereu pe buzele (și tastele) tuturor au fost aceleași. Cine este mama copiilor, unde este, cum arată, ce face? Curiozități firești, de altfel. Însă artistul a evitat să dea detalii despre ea și a ales să păstreze misterul. Probabil și atâtea întrebări pe care le-a primit de la fani au devenit deranjante la un moment dat, așa că singura lui replică, în momentul în care a fost întrebat unde este mama copiilor, a fost: „E acasă, doarme liniștită, departe de răutățile oamenilor”.

Iar atunci când nu doarme liniștită acasă, CANCAN.RO vă spune cu ce își ocupă tânăra timpul. Nimic surprinzător, de altfel. O vedem într-un moment extrem de obișnuit, și-a luat copiii de la grădiniță. Interesant este faptul că ea conduce mașina lui BDLP, vestitul Lamborghini mov.

Cum arată mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești

Îmbrăcată lejer, dar atent pusă la punct, aceasta a atras privirile fără efort. A ales o ținută casual, formată dintr-o pereche de jeans largi, light washed, o bluză mulată maro, o jachetă neagră pufoasă, ochelari de soare și pantofi sport. Un look simplu, dar care i-a pus în evidență silueta și atitudinea. Pentru că nu putem să remarcăm că șatena arată foarte bine. Și, dacă te uiți la ea, înțelegi rapid de ce ar fi putut să-i atragă atenția lui Bogdan. Frumusețe, atitudine și un stil simplu, dar de impact.

După ce a plecat de la grădiniță, femeia și-a continuat traseul spre zona de nord a Capitalei. Mai exact, aceasta a fost văzută în parcarea de la un magazin din Pipera, unde s-a întâlnit cu un bărbat, căruia i-a lăsat niște lenjerii. După scurta întâlnire, aceasta s-a urcat în mașina lui BDLP și a plecat spre Ploiești. E limpede că tânăra nu vrea neapărat să fie în centrul atenției, la fel și Bogdan de la Ploiești, care a ținut-o ascunsă de ochii curioșilor. Iar asta nu face decât să alimenteze și mai mult curiozitatea publicului.

NU RATA – Singura imagine cu soţia lui Bogdan de la Ploieşti! Manelistul tocmai a recunoscut că are doi copii

A afirmat că s-a căsătorit în urma unui pariu, dar… Adevărul despre mariajul lui Bogdan de la Ploieşti