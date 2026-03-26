Prințul Harry și Meghan Markle, tratați „cu spatele” de vecinii din California. „Nimeni nu vrea să fie văzut cu ei”

Presa americană scrie că Meghan Markle și Prințul Harry ar fi ajuns să fie evitați de unii dintre vecinii lor din Montecito, o zonă exclusivistă din California, unde locuiesc din 2020.

Potrivit unor surse locale citate de Page Six, atmosfera din jurul celor doi s-a schimbat de-a lungul timpului. Dacă la început au fost primiți bine, acum există o distanță socială clară, iar unii locuitori nu mai sunt interesați să interacționeze cu ei sau să fie asociați public cu cuplul.

Un jurnalist local, care cunoaște comunitatea, afirmă că situația nu este una de ostilitate directă, ci mai degrabă de indiferență și retragere. Oamenii nu îi atacă, dar nici nu îi caută, ci preferă să păstreze distanța.

Același tip de surse sugerează că unul dintre motive ar fi percepția că Meghan și Harry nu contribuie suficient la viața comunității. Sursa spune că există impresia că aceștia „iau mai mult decât oferă”, ceea ce a dus în timp la o anumită frustrare în rândul vecinilor.

„Îi evită, nimeni nu vrea să fie văzut cu ei”, spune sursa respectivă.

Prințul Harry și Meghan Markle, tratați cu răceală de vecinii lor?

În mod special, despre Meghan se afirmă că este rar văzută în spațiile publice din zonă, ceea ce întărește ideea că nu este foarte implicată în viața locală. Această absență contribuie la imaginea unei persoane mai degrabă retrase sau distante.

Cu toate acestea, persoane apropiate de cuplu susțin că relațiile cu vecinii sunt, de fapt, bune și că Meghan și Harry apreciază comunitatea în care trăiesc.

„Au o relație excelentă cu vecinii lor și își iubesc comunitatea”, spune o persoană apropiată.

Cei doi au achiziționat o vilă în Montecito, în valoare de 14,65 milioane de dolari, în 2020, după ce s-au retras din îndatoririle regale și s-au mutat în California.

„S-au acomodat în intimitatea liniștită a comunității lor de la sosire și speră că acest lucru va fi respectat atât pentru vecinii lor, cât și pentru ei înșiși ca familie”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Vogue la acea vreme.

