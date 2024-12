Prințul Harry va fi supus la un nou interogatoriu. Prin ce va trece timp de 4 zile

Prinţul Harry urmează să participe la un interogatoriu maraton în care va denunța practicile presei tabloide din Marea Britanie, pe care o acuză de defăimare.

Toată supărarea Prințului a pornit după ce The Sun și defuncta publicație News of the World ar fi publicat în perioada 1996-2011 materiale care prezentau situații neadevărate despre viața sa sau, după caz, informații care ar fi trebuit să rămână confidențiale. Nu doar Harry este implicat în acest scandal care i-a adus prejudicii de imagine.

Alături de Prinț se va prezenta în boxa martorilor și fostul lider adjunct al Partidului Laburist, Tom Watson. De altfel, Harry și Tom sunt singurii reclamanți din acest proces, pentru că restul celor 40 de solicitanți implicați au încheiat acorduri de înțelegere cu firma care deține tabloidele, News Group Newspapers (NGN).

Însă pentru Prinț nu urmează un interogatoriu ușor. În cele patru zile va fi chestionat cu privire la gradul de autenticitate a informațiilor apărute în media britanică de către avocaţii NGN, relatează The Independent.

Prințul Harry se luptă cu creațiile imperiului media fondat de Rupert Murdoch

Deși audierile nu se anunță a fi facile, ci chiar incomode din prisma detaliilor care vor fi dezbătute, avocatul Prinţului, David Sherborne consideră că Harry este pregătit mental să depună mărturie.

„Sunt 30 de articole pentru care respectivele publicații au obținut informații în mod ilegal. Prințul Harry este pregătit să dea piept minciunilor care s-au vehiculat despre el în ultimul deceniu și să-și reabiliteze numele în spațiul public”, a declarat Sherborne.

În iunie 2023, Harry a devenit primul membru al familiei regale britanice care obține pentru prima dată în ultimii 130 de ani despăgubiri din partea presei, după ce a demonstrat că publicația Mirror i-a hackuit telefoanele pentru a fura date personale.

Procesul actual va dura opt săptămâni, va analiza acuzaţiile formulate de Ducele de Sussex și Watson, precum şi pledoaria apărării, care susține că personalul NGN nu este responsabil de învinuirile care i se impută.

