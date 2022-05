Pro TV, acuzat că a „aranjat” finala Românii au Talent 2022. Cine ar fi trebuit să câștige, de fapt – ce spun telespectatorii

Seara trecută, Darius Mabda a fost cel care a plecat acasă cu marele premiu de la Românii au talent. Tânărul a oferit un moment emoționant pe scena talentelor, alegând să danseze pe melodia “In Your Room”, a trupei Depeche Mode. La scurt timp după ce s-a aflat numele marelui câştigător au apărut şi primele reacţii. Mai exact, Pro TV a fost acuzat că a „aranjat” finala show-ului de talente.

11 finaliști au intrat în cursa pentru marele trofeu, însă doar unul a ieșit învingător. Darius Mabda a fost cel care a plecat acasă cu marele premiu de 120.000 de mii de euro.

Podiumul a fost completat de Emanuel Ion, care s-a clasat pe locul al doilea, și de Martina Meola, care a ocupat locul al treilea.

După aceste rezultate, mulţi dintre fanii emisiunii nu au fost atât de încântaţi. Mai mult decât atât, producătorii de la Pro TV au fost acuzați că au „aranjat” marea finală.

„Martina MEOLA este câștigătoarea, dar trăim în România și asta ne ocupă tot timpul ( vorba cuiva ) a ieșit ca la alegeri cine trebuia nu cine merita/ Toți sunt talentați și s-au pregătit mult dar fetița aceasta este un FENOMEN o să vă demonstreze dacă încă nu ați reușit să înțelegeți/ Așa pier talentele României pentru că îi descurajați și ii puneți în umbră pe cei mai buni , NIMIC NU MAI ESTE CORECT ÎN ȚARA ACEASTA/ Nu-mi vine să cred… eram sigură că va câştiga Emanuel Ion. Merita să câştige”, sunt doar câteva dintre comentariile internauţilor.

Ce s-a întâmplat cu primul câștigător de la „Românii au Talent”

Au trecut 12 ani de când Adrian Țutu, câștigătorul primului sezon ”Românii au Talent” de la Pro TV, a cucerit juriul și telespectatorii interpretând o melodie compusă chiar de el.

A sperat la un succes răsunător în industria muzicală și la un studio propriu, însă Adrian Țuțu a avut nevoie de multă răbdare și muncă.

După ce a câștigat marele premiu, Adrian Țuțu, supranumit la vremea respectivă ”Eminem de România”, a ales să se întoarcă în Focșani.

„Uite ca m-am întors de unde am plecat. Fără bani, la Focșani! Am preferat să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la zero.

Acum e clar că am încredere în mine, ba chiar mai mare ca niciodată!”, scria Adrian Țuțu pe Facebook, la acea vreme.