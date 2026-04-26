Probleme serioase de sănătate pentru Bianca Stoica! Cum se simte acum concurenta de la Survivor

De: Anca Chihaie 26/04/2026 | 22:15
Situație delicată pentru una dintre concurentele emisiunii Survivor, Bianca Stoica, care a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce a acuzat stări de rău în timpul competiției. Fosta componentă a echipei Războinicilor a fost transportată la spital, unde medicii au decis să o țină sub observație pe parcursul nopții, după ce analizele au indicat valori crescute ale glicemiei.

Incidentul a avut loc în contextul în care competiția de pe insulă a suferit modificări importante, cele două triburi fiind unite într-o singură echipă formată din cei 14 concurenți rămași în joc. Deși schimbarea ar fi trebuit să aducă mai multă stabilitate, condițiile dure de pe insulă continuă să își spună cuvântul asupra stării fizice a participanților.

Problemele Biancăi au început după unul dintre jocuri, când aceasta a început să resimtă dureri și o stare generală de slăbiciune. În timp, simptomele s-au accentuat, motiv pentru care echipa medicală a intervenit și a decis transportarea ei la spital pentru investigații suplimentare. În urma verificărilor, s-a constatat că nivelul glicemiei era semnificativ crescut, ceea ce a necesitat administrarea de perfuzii și supraveghere atentă.

Tânăra a rămas internată peste noapte, medicii monitorizând evoluția parametrilor săi pentru a se asigura că starea se stabilizează. După tratament, starea generală a început să se amelioreze, însă aceasta nu și-a revenit complet imediat, resimțind în continuare oboseală și disconfort.

„După primul meci am început să simt anumite dureri. Am început să mă simt mai rău (…) Am avut glicemia 240, ce am mai avut… Mi s-au făcut două perfuzii (…) Momentan nu sunt chiar wow, dar îmi revin eu. Îmi este foarte, foarte foame”, a mărturisit Bianca Stoica.

Revenirea ei în tabără a fost așteptată cu interes de colegi, care au observat că recuperarea nu este încă finalizată. Deși a reușit să se întoarcă pe insulă, Bianca a continuat să se simtă slăbită și a avut nevoie de odihnă suplimentară. În plus, lipsa alimentației adecvate și condițiile dificile din competiție au contribuit la starea ei generală fragilă.

VEZI ȘI: După Aris și Bianca, un nou cuplu la Survivor 2026? O faimoasă logodită + un războinic: Gabi Tamaș i-a dat de gol

Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”

Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Știri
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să…
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni nu și-a dat seama ani la rând
Știri
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni…
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după mai multe zile în toaleta arenei
Adevarul
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după...
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
Promotor.ro
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni ...
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni nu și-a dat seama ani la rând
Cât de bogat este Jorge, de fapt: „Am mai multe proprietăți”
Cât de bogat este Jorge, de fapt: „Am mai multe proprietăți”
Fosta lui Boureanu, amenințată de soția geloasă. Iubirea interzisă nu a rămas fără urmări
Fosta lui Boureanu, amenințată de soția geloasă. Iubirea interzisă nu a rămas fără urmări
Revoluția verde a Chinei: cheia rezistenței în fața crizei energetice globale actuale
Revoluția verde a Chinei: cheia rezistenței în fața crizei energetice globale actuale
Cum se pregătește Andreea Bostănică pentru procesul cu Abush. Regina TikTok-ului a făcut ședință ...
Cum se pregătește Andreea Bostănică pentru procesul cu Abush. Regina TikTok-ului a făcut ședință urgentă cu toată familia
Vezi toate știrile