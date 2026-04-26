Probleme serioase de sănătate pentru Bianca Stoica! Cum se simte acum concurenta de la Survivor

Situație delicată pentru una dintre concurentele emisiunii Survivor, Bianca Stoica, care a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce a acuzat stări de rău în timpul competiției. Fosta componentă a echipei Războinicilor a fost transportată la spital, unde medicii au decis să o țină sub observație pe parcursul nopții, după ce analizele au indicat valori crescute ale glicemiei.

Incidentul a avut loc în contextul în care competiția de pe insulă a suferit modificări importante, cele două triburi fiind unite într-o singură echipă formată din cei 14 concurenți rămași în joc. Deși schimbarea ar fi trebuit să aducă mai multă stabilitate, condițiile dure de pe insulă continuă să își spună cuvântul asupra stării fizice a participanților.

Cum se simte acum Bianca Stoica

Problemele Biancăi au început după unul dintre jocuri, când aceasta a început să resimtă dureri și o stare generală de slăbiciune. În timp, simptomele s-au accentuat, motiv pentru care echipa medicală a intervenit și a decis transportarea ei la spital pentru investigații suplimentare. În urma verificărilor, s-a constatat că nivelul glicemiei era semnificativ crescut, ceea ce a necesitat administrarea de perfuzii și supraveghere atentă.

Tânăra a rămas internată peste noapte, medicii monitorizând evoluția parametrilor săi pentru a se asigura că starea se stabilizează. După tratament, starea generală a început să se amelioreze, însă aceasta nu și-a revenit complet imediat, resimțind în continuare oboseală și disconfort.

„După primul meci am început să simt anumite dureri. Am început să mă simt mai rău (…) Am avut glicemia 240, ce am mai avut… Mi s-au făcut două perfuzii (…) Momentan nu sunt chiar wow, dar îmi revin eu. Îmi este foarte, foarte foame”, a mărturisit Bianca Stoica.

Revenirea ei în tabără a fost așteptată cu interes de colegi, care au observat că recuperarea nu este încă finalizată. Deși a reușit să se întoarcă pe insulă, Bianca a continuat să se simtă slăbită și a avut nevoie de odihnă suplimentară. În plus, lipsa alimentației adecvate și condițiile dificile din competiție au contribuit la starea ei generală fragilă.

