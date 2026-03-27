Producătorul Românii au talent, dezvăluiri despre Florin Călinescu. Motivul real pentru care a fost extrem de dificil să lucreze cu el

De: Anca Chihaie 27/03/2026 | 17:13
Românii au Talent!/ Sursa foto: Facebook

Situația din culisele emisiunii Românii au talent ar fi fost mai tensionată decât părea la televizor, în special în ceea ce îl privește pe Florin Călinescu. Deși publicul l-a perceput ca pe un jurat carismatic și experimentat, în spatele camerelor dinamica dintre el și ceilalți membri ai juriului nu ar fi fost întotdeauna una armonioasă.

Adrian Batista sugerează că diferențele de percepție asupra rolului fiecărui jurat au contribuit la apariția unor dezechilibre în relațiile de lucru. În timp ce formatul emisiunii presupune o echipă unită, în care fiecare membru al juriului are o voce egală, se pare că actorul nu s-ar fi regăsit pe deplin în această formulă. Experiența sa vastă în televiziune și statutul câștigat de-a lungul anilor l-ar fi determinat să se poziționeze diferit față de colegii săi.

Ce declarații a făcut producătorul Românii au talent

Această atitudine ar fi influențat atmosfera generală de la masa juriului, unde îi regăsim și pe Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre. Chiar dacă fiecare dintre aceștia are propria experiență și propriul stil, diferențele de abordare ar fi devenit mai evidente în timp, contribuind la o anumită rigiditate în interacțiuni. Se pare că libertatea de exprimare și spontaneitatea, elemente esențiale pentru succesul unui astfel de show, ar fi fost uneori afectate de această dinamică.

În ciuda acestor aspecte, profesionalismul lui Florin Călinescu nu a fost pus la îndoială. Dimpotrivă, el este considerat unul dintre cei mai experimentați oameni de televiziune din România, cu o înțelegere profundă a mecanismelor de spectacol. Capacitatea sa de a construi momente memorabile și de a susține ritmul emisiunii a fost recunoscută inclusiv de cei din echipa de producție. Totuși, tocmai această experiență vastă ar fi contribuit la diferențele de viziune față de ceilalți membri ai juriului.

„Cel mai greu, dar pe de altă parte și cu cele mai mari satisfacții, în anumite momente, a fost cu Florin. E un om de televiziune cum nu se nasc foarte mulți. Cu știința spectacolului. El știa foarte clar unde e camera, ce se întâmplă, de ce se întâmplă așa, cum să genereze content unde el nu există și să-l ducă în direcția corectă.

Numai că…faptul că el, având frustrarea că nu mai e acel numărul unul, e unul din patru, știi, și eu n-am vrut niciodată să fac diferența la masă și am ținut foarte mult la „sunteți o echipă’, „sunteți 4′ și „sunteți egali’… El nu se simțea egal între cei patru, era deasupra lor, asta făcea să fie lucrul un pic mai dificil cu Florin.

El avea zonă unde, posibil, era deasupra lor, în știința de a face spectacol, cu referințele lui culturale, el știa despre ce vorbește. Da, eu eram într-un permanent disconfort pentru că el se poziționa deasupra tuturor. Asta crea disconfort la masă și-i simțeai și pe Andra, și pe Andi, și pe Mihai Petre, îi simțeai că sunt mai puțin liberi să se bucure de spectacol, pentru că aveau mereu un soi de presiune din stânga lor’, dinspre Florin.

Mi-a părut tare rău că n-am știu să gestionez mai bine, să fiu un pic mai generos cu colegii lui de juriu’, a transmis Adrian Batista.

