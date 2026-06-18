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Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 08:28
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL
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LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce oferte noi, iar unul dintre produsele vânate de români e la mare reducere. Este vorba despre un produs de lux, care intră la reducere de astăzi, 18 iunie. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate, până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Produsul de lux redus cu 30% în LIDL

LIDL anunță noi reduceri, dar și oferte imbatabile. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, unul dintre produsele vânate de români este la reducere. Este vorba despre fileul de somon fără piele, de la Ocean Sea.

Reduceri mari la LIDL

Acest produs beneficiază de astăzi, 18 iunie, de o reducere substanțială, de 30%. Mai exact, cei interesați îl pot achiziționa la prețul de 23,79 lei. Oferta este una atractivă, așa că rafturile o să se golească imediat.

Produsul de lux redus cu 30% în LIDL

Dar promoțiile nu se opresc aici. Această săptămână aduce o mulțime de produse noi, dar și reduceri importante. De exemplu, Crema din smântână natur, de la Pilos, beneficiază și ea de o reducere de 23% și se vinde la prețul de 4,99 lei. De asemenea, brânza rasă de la Milbona are o reducere de 31% și se găsește la prețul de 6,99 lei.

Pe lista reducerilor se mai regăsesc: biscuiți populari Tastino la prețul de 7,69 lei, piersici cu o reducere de 38%, vinete la prețul de 5,79 lei kg, mere roșii la prețul de 3,99 lei/kg și zucchini la prețul de 6,99 lei/kg.

Această săptămână aduce și alte oferte interesante: brânză halloumi la prețul de 10,59 lei, înghețată Bon Gelati, diverse sortimente, la prețul de 11,79 lei. De asemenea, berea blondă Pils este la prețul de 2,99 lei, iar cârnații Chorizo pentru grătar se vând la prețul de 19,99 lei.

 

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