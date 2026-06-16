Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană

Lanțul de magazine Lidl vine cu o surpriză inedită pentru clienții fideli și nu numai. În săptămâna 15-21 iunie, Lidl pune la dispoziția clienților produse americane. De această dată, supermarketul prezintă oferte incredibile.

Lidl este unul dintre cele mai apreciate lanțuri de magazine din România. Clienții preferă supermarketul pentru ofertele incredibile pe care le pune la dispoziție de fiecare dată. În intervalul 15-21 iunie, oamenii pot găsi pe rafturi produse specifice americane. Un produs favorit se vinde cu doar 12,99 lei.

Produse reduse în Săptămâna Americană de la Lidl

Campania Săptămâna Americană de la Lidl vine cu oferte uluitoare. Retailerul prezintă în catalogul din aplicație și pe site-ul oficial reduceri uriașe. Printre cele mai căutate produse sunt clătitele în stil american (Pancakes) la prețul de doar 12,99 lei. De asemenea, în intervalul 15-21 iunie, supermarketul pregătește o gamă variată de produse. În cadrul aceleiași campanii, există numeroase alimente impresionante.

Sosuri, gustări populare de peste Ocean, dulciuri sau produse speciale pentru mic dejun, toate se găsesc la Lidl în această perioadă. Lista completă a ofertelor este prezentată mai jos:

Mix pentru clătite, 200 g – 7,99 lei;

Budincă cu aromă de brownie, 4 x 125 g – 11,99 lei;

Castraveți murați, rondele, 720 ml – 7,99 lei;

Inele de ceapă în panadă, 450 g – 9,99 lei;

Popcorn caramelizat , 250 g – 15,99 lei;

Burger dublu, 300 g – 16,99 lei;

Fâșii din file de piept de pui , 500 g – 24,99 lei;

Carne de pui pentru burger, 500 g – 21,99 lei;

Clătite în stil american , 300 g – 12,99 lei;

Cartofi ondulați pentru prăjit, 750 g – 9,99 lei;

Coaste de porc, preferite cu sos Bourbon, 600 g – 34,99 lei;

Sirop de arțar, 250 ml – 22,99 lei;

Crenvurști Hot Dog, 300 g – 14,99 lei;

Ceapă prăjită crocantă, 150 g – 6,99 lei;

Salată Coleslaw, 350 g – 9,99 lei;

Selecție de pui în panadă, 750 g – 39,99 lei;

Mozzarella în panadă cu sos de praz și chili, 350 g – 17,99 lei;

Sticksuri cu umplutură de arahide, 150 g – 5,99 lei;

Pizza Supreme, 440 g – 14,99 lei;

Pizza Hawaii, 440 g – 14,99 lei;

Unt fin de arahide, 1 kg – 24,99 lei;

Coaste marinate picante/BBQ, 500 g – 27,99 lei;

Carne de curcan gătită lent, 500 g – 29,99 lei;

Pufuleți cu arahide (Jumbo Peanut Flips), 450 g – 13,99 lei;

Mix pentru Frappé, 250 g – 11,99 lei;

Bulete de Mac & Cheese, 210 g – 11,99 lei;

Mac & Cheese, 1 kg – 21,99 lei;

Biscuiți Neo înveliți în ciocolată, 6 x 42 g – 14,99 lei;

Înghețată pe băț cu aromă de ciocolată/căpșuni, 6 x 55 ml – 15,99 lei.

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