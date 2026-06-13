Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 13 iunie 2026. Sud-estul României intră într-un proces de încălzire: maximele urcă de la o zi la alta

Prognoza meteo azi, 13 iunie 2026. Sud-estul României intră într-un proces de încălzire: maximele urcă de la o zi la alta

De: Paul Hangerli 13/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 13 iunie 2026. Sud-estul României intră într-un proces de încălzire: maximele urcă de la o zi la alta
Vremea se încălzește firav, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

România va avea parte de o zi cu vreme agreabilă și temperaturi în creștere ușoară, după intervalul mai răcoros din ultimele zile. Ploile vor fi puține și de scurtă durată, concentrate mai ales în zonele montane și submontane. În restul regiunilor, condițiile vor fi favorabile activităților în aer liber, cu temperaturi confortabile și un regim termic apropiat de normalul perioadei.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în următoarele 24 de ore, vremea va intra într-un proces de încălzire ușoară în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile estice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse locale, în special în zonele montane și submontane, unde ploile pot fi însoțite izolat de descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, iar minimele nocturne între 7 și 17 grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi plăcută și ușor mai caldă față de zilele precedente. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată, mai ales în apropierea zonelor deluroase și montane. Temperaturile maxime vor atinge 22-26 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 8-14 grade.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sudul Moldovei, vremea se va încălzi, iar valorile termice vor deveni apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și posibilitatea apariției unor ploi slabe și trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite și doar izolat condiții de averse. Temperaturile diurne vor urca până la 24-27 de grade, iar noaptea se vor înregistra între 10 și 15 grade.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Maximele vor ajunge la 23-26 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 15 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi răcoroasă dimineața, însă temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei. Vor exista înnorări temporare și averse locale, mai ales în zonele montane și submontane. Maximele vor varia între 20 și 25 de grade, iar minimele între 7 și 12 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane. Spre dimineață, izolat, se poate forma ceață.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi plăcută, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări trecătoare. Vântul va avea unele intensificări, în special pe țărmul Mării Negre. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar minimele între 14 și 17 grade.

Vremea în Capitală

În București, vremea va deveni mai caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, când vor exista condiții pentru ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 25-26 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 12 și 15 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23-24 de grade, iar minima va coborî spre 9-10 grade.

La Timișoara, se vor înregistra maxime de 25-26 de grade și minime de 12-13 grade.

La Iași, vremea va fi plăcută, cu maxime de 24-25 de grade și minime de 11-13 grade.

La Craiova, termometrele vor indica până la 26-27 de grade pe timpul zilei și 13-15 grade în cursul nopții.

La Constanța, valorile termice vor oscila între 24-25 de grade ziua și 15-17 grade noaptea.

La Brașov, maximele vor fi de 21-22 de grade, iar minimele de 7-9 grade.

CITEȘTE ȘI:  Avertizare ANM! Vijelii, ploi și grindină în aproape toată România

Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Știri
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Știri
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Mediafax
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu,...
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și...
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania și România în funcție de pachetul ales
Adevarul
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea...
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Click.ro
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an....
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în...
ULTIMA ORĂ
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ...
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: ...
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: „Jur că a fost memorabil”
Vezi toate știrile