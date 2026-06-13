Prognoza meteo azi, 13 iunie 2026. Sud-estul României intră într-un proces de încălzire: maximele urcă de la o zi la alta

România va avea parte de o zi cu vreme agreabilă și temperaturi în creștere ușoară, după intervalul mai răcoros din ultimele zile. Ploile vor fi puține și de scurtă durată, concentrate mai ales în zonele montane și submontane. În restul regiunilor, condițiile vor fi favorabile activităților în aer liber, cu temperaturi confortabile și un regim termic apropiat de normalul perioadei.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în următoarele 24 de ore, vremea va intra într-un proces de încălzire ușoară în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile estice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse locale, în special în zonele montane și submontane, unde ploile pot fi însoțite izolat de descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, iar minimele nocturne între 7 și 17 grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi plăcută și ușor mai caldă față de zilele precedente. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată, mai ales în apropierea zonelor deluroase și montane. Temperaturile maxime vor atinge 22-26 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 8-14 grade.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sudul Moldovei, vremea se va încălzi, iar valorile termice vor deveni apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și posibilitatea apariției unor ploi slabe și trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite și doar izolat condiții de averse. Temperaturile diurne vor urca până la 24-27 de grade, iar noaptea se vor înregistra între 10 și 15 grade.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Maximele vor ajunge la 23-26 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 15 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi răcoroasă dimineața, însă temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei. Vor exista înnorări temporare și averse locale, mai ales în zonele montane și submontane. Maximele vor varia între 20 și 25 de grade, iar minimele între 7 și 12 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane. Spre dimineață, izolat, se poate forma ceață.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi plăcută, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări trecătoare. Vântul va avea unele intensificări, în special pe țărmul Mării Negre. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar minimele între 14 și 17 grade.

Vremea în Capitală

În București, vremea va deveni mai caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, când vor exista condiții pentru ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 25-26 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 12 și 15 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23-24 de grade, iar minima va coborî spre 9-10 grade.

La Timișoara, se vor înregistra maxime de 25-26 de grade și minime de 12-13 grade.

La Iași, vremea va fi plăcută, cu maxime de 24-25 de grade și minime de 11-13 grade.

La Craiova, termometrele vor indica până la 26-27 de grade pe timpul zilei și 13-15 grade în cursul nopții.

La Constanța, valorile termice vor oscila între 24-25 de grade ziua și 15-17 grade noaptea.

La Brașov, maximele vor fi de 21-22 de grade, iar minimele de 7-9 grade.

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