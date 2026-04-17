Prognoza meteo azi, 17 aprilie 2026. Avertisment ANM de furtuni și grindină: zona unde vremea se strică brusc

Intervalul analizat aduce o vreme schimbătoare în România, cu instabilitate atmosferică accentuată în sud și sud-est, unde ploile și furtunile vor fi mai frecvente și mai intense. În restul teritoriului, vremea va fi mai echilibrată, dar nu complet lipsită de precipitații. Valorile termice se vor menține în jurul celor normale pentru această perioadă, însă diferențele regionale vor fi vizibile, mai ales între zonele montane și cele joase.
Conform Agenției Naționale de Meteorologie, vremea în România va fi în general instabilă, în special în jumătatea de sud-est a teritoriului. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și în prima parte a nopții se vor semnala averse, însoțite local de descărcări electrice și grindină. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 25–30 l/mp.
În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea mai rar. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest și est, dar și de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 10 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.
În regiunile nordice și vestice, vremea va fi relativ stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și doar izolat averse slabe. Vântul va avea unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 24°C, iar cele minime între 4 și 8°C.
Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. După-amiaza și seara vor apărea averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. Local, cantitățile de apă pot fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 22°C, iar minimele între 6 și 10°C.
În Oltenia și sud-vestul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică mai ales în nordul regiunii. Se vor semnala averse și furtuni locale, în special după-amiaza. Temperaturile maxime vor varia între 17 și 22°C, iar cele minime între 5 și 9°C.
În Moldova, în special în sud-vest, vor apărea averse și descărcări electrice, mai frecvente în a doua parte a zilei. În rest, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21°C, iar minimele între 4 și 9°C.
În zona centrală și în Carpați, vremea va fi schimbătoare. La altitudini mari vor fi posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 14 și 20°C, iar minimele între 2 și 6°C.
În Dobrogea și pe litoralul Marea Neagră, vremea va deveni instabilă mai ales după-amiaza. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 21°C, iar cele minime între 7 și 10°C.
În București, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări accentuate. Probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 19°C, iar minima va fi cuprinsă între 7 și 9°C.
