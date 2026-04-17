Prognoza meteo azi, 17 aprilie 2026. Avertisment ANM de furtuni și grindină: zona unde vremea se strică brusc

Intervalul analizat aduce o vreme schimbătoare în România, cu instabilitate atmosferică accentuată în sud și sud-est, unde ploile și furtunile vor fi mai frecvente și mai intense. În restul teritoriului, vremea va fi mai echilibrată, dar nu complet lipsită de precipitații. Valorile termice se vor menține în jurul celor normale pentru această perioadă, însă diferențele regionale vor fi vizibile, mai ales între zonele montane și cele joase.

Prognoza meteo pentru România

Conform Agenției Naționale de Meteorologie, vremea în România va fi în general instabilă, în special în jumătatea de sud-est a teritoriului. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și în prima parte a nopții se vor semnala averse, însoțite local de descărcări electrice și grindină. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 25–30 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea mai rar. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest și est, dar și de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 10 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi relativ stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și doar izolat averse slabe. Vântul va avea unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 24°C, iar cele minime între 4 și 8°C.

Sud și sud-est

Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. După-amiaza și seara vor apărea averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. Local, cantitățile de apă pot fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 22°C, iar minimele între 6 și 10°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică mai ales în nordul regiunii. Se vor semnala averse și furtuni locale, în special după-amiaza. Temperaturile maxime vor varia între 17 și 22°C, iar cele minime între 5 și 9°C.

Est și nord-est

În Moldova, în special în sud-vest, vor apărea averse și descărcări electrice, mai frecvente în a doua parte a zilei. În rest, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21°C, iar minimele între 4 și 9°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În zona centrală și în Carpați, vremea va fi schimbătoare. La altitudini mari vor fi posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 14 și 20°C, iar minimele între 2 și 6°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Marea Neagră, vremea va deveni instabilă mai ales după-amiaza. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 21°C, iar cele minime între 7 și 10°C.

Vremea de azi în București

În București, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări accentuate. Probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 19°C, iar minima va fi cuprinsă între 7 și 9°C.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , vremea va fi relativ plăcută. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare spre după-amiază, când pot apărea izolat ploi slabe. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20°C, iar minima va coborî spre 6°C.

În Timișoara, ziua va aduce o vreme mai stabilă, cu cer variabil și șanse reduse de precipitații. Vântul poate avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de aproximativ 22°C, iar minima în jur de 8°C.

În Iași, cerul va deveni temporar noros, mai ales în a doua parte a zilei, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de aproximativ 19°C, iar minima de 7°C.

În Craiova, vremea va fi ușor instabilă, cu înnorări accentuate după-amiaza și posibile ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va atinge 21°C, iar minima va fi în jur de 8°C.

În Constanța, influența mării va aduce o vreme mai răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza sunt posibile averse și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de aproximativ 18°C, iar minima de 9°C.

În Brașov, vremea va fi mai răcoroasă decât în restul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe spre seară. Temperatura maximă va ajunge la 17°C, iar minima va coborî spre 4°C.

