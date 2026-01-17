Prognoza meteo, azi 17 ianuarie 2026. Ger dimineața, frig persistent peste zi: România rămîne sub influența iernii și azi

Prognoza meteo, azi 17 ianuarie 2026. România rămîne sub influența unui aer rece: diminețile vor fi aspre, cu minime negative accentuate în multe zone, iar peste zi temperaturile urcă doar ușor. În ansamblu, vor domina intervalele cu cer variabil, cu episoade de înnorări trecătoare în est și sud-est, dar senzația de frig se va menține.

Va fi o zi rece în toată țara, cu ger dimineața (mai ales în nord-est și zonele intracarpatice) și maxime preponderent negative, exceptînd vestul (unde pot apărea valori ușor pozitive). Dacă ai drumuri dimineața devreme, contează mult echiparea de iarnă: frigul e “tăios”, iar diferența dintre soare și umbră se simte imediat.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vest și vest, ziua vine cu alternanțe de soare și nori, însă noaptea și dimineața rămîn reci. La Cluj-Napoca, temperaturile se vor încadra aproximativ între -9°C (minim) și -1°C (maxim), cu ger mai ales spre dimineață. La Timișoara, aerul e ceva mai blînd: în jur de -3°C minim și +4°C maxim, cu plafon de nori la începutul nopții și apoi cer mai variabil.

Sud și Sud-Est

În sud, frigul se simte mai ales dimineața: în București, minimele coboară spre -11°C, iar maxima urcă pînă în jur de -2°C, cu cer variabil (mai mult soare la prînz și după-amiaza). În sud-estul continental ( zona Galați), rămîne rece pe tot parcursul zilei: aproximativ -10°C minim și -4°C maxim, cu soare dimineața și înnorări trecătoare seara.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, cerul se înseninează destul de bine peste zi, dar nopțile sînt reci. La Craiova, se așteaptă aproximativ -8°C minim și -2°C maxim, cu o zi predominant senină și frig “uscat”.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, frigul e mai tăios și persistă inclusiv ziua. La Iași, minima coboară spre -15°C, iar maxima rămîne în jur de -8°C, cu cer senin la început și tendință de înnorare pe parcursul zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona carpatică, nopțile sînt geroase, iar maximele rămîn ușor negative. La Brașov, te poți aștepta la aproximativ -11°C minim și -1°C maxim, cu cer mai mult variabil și răcire puternică după apus.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, marea mai “îmblînzește” ușor extremele, dar rămîne frig. La Constanța, temperaturile se vor încadra aproximativ între -6°C (minim) și -2°C (maxim), cu mult soare la prînz și înnorări ușoare spre seară.

Vremea în Capitală

În București, dimineața va fi foarte rece (minim în jur de -11°C), iar la prînz/după-amiază temperatura urcă doar pînă spre -2°C. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar senzația termică rămîne de iarnă serioasă.

Vremea în marile orașe ale țării

În Cluj-Napoca, ziua de azi aduce o dimineață rece, cu temperaturi care pot coborî pînă în jurul valorii de -9°C, în timp ce peste zi mercurul din termometre va urca timid spre -1°C, pe fondul unui cer variabil.

La Timișoara, iarna pare ceva mai blîndă: noaptea și dimineața vor aduce valori de aproximativ -3°C, iar după-amiaza temperatura poate ajunge pînă la +4°C, cu intervale însorite și senzație de frig moderat.

În Iași, frigul va fi mult mai accentuat. Minimele nocturne pot coborî spre -15°C, iar maxima zilei va rămîne scăzută, în jur de -8°C, menținînd o atmosferă de iarnă aspră pe tot parcursul zilei.

La Craiova, dimineața va fi geroasă, cu temperaturi de aproximativ -8°C, însă pe timpul zilei valorile vor urca ușor, pînă la -2°C, sub un cer mai mult senin.

În Constanța, influența Mării Negre temperează ușor frigul. Temperaturile se vor situa între -6°C dimineața și aproximativ -2°C în orele amiezii, cu cer variabil și perioade însorite.

În Brașov, noaptea și dimineața vor fi reci, cu minime în jur de -11°C, iar peste zi se vor atinge valori apropiate de -1°C, într-un decor tipic de iarnă montană.

