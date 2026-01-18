Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vreme rece în toată România, ger dimineața, temperaturi negative în aproape toate regiunile

Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vremea în România va fi rece, cu valori termice sub zero grade în cea mai mare parte a țării și cer predominant senin sau cu nori sparți, potrivit estimărilor meteorologice generale pentru perioada zilei. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de aproximativ -1°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî până spre -9°C sau mai scăzute în unele zone interioare, reflectând un regim rece specific perioadei de mijloc de ianuarie.

Vom avea o zi rece în toată România, cu temperaturi în general sub zero grade, ger persistent pe timp de noapte și cer predominant senin sau parțial noros în majoritatea regiunilor. Vântul va fi slab sau moderat în zonele de câmpie și pe litoral, iar precipitațiile nu sunt semnificative în mare parte din țară. Acest tip de vreme sugerează necesitatea unor îmbrăcăminte adecvate și precauție sporită pentru deplasări, mai ales dimineața și noaptea, când gerul își va face simțită prezența.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul țării și în regiunea de vest, inclusiv zonele din Transilvania și Crișana, vremea va rămâne rece și în mare parte senină sau cu cer variabil. Temperaturile diurne vor urca ușor față de dimineață, dar se vor menține negative, de obicei între -4°C și -1°C, în timp ce noaptea se vor înregistra valori mai scăzute, cu ger pronunțat în depresiunile interioare.

Sud și Sud-Est

Regiunea de sud și sud-est a țării va avea și ea temperaturi negative, deși ușor mai moderate decât în interior. Cerul va fi predominant senin spre parțial noros, iar vântul va sufla slab, fără precipitații semnificative. Maximele se vor apropia de 0°C sau -1°C, iar minimele vor coborî sub pragul de -5°C în orele cele mai reci ale nopții.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul României, vremea va fi, de asemenea, rece, cu cer în general senin. Temperaturile vor oscila în jurul valorilor de -4°C la amiază, iar noaptea vor scădea considerabil, aducând ger persistent în interiorul regiunii.

Est și Nord-Est

Regiunile din est și nord-est se vor confrunta cu ger puternic, mai ales dimineața și noaptea. Temperaturile pot coborî semnificativ sub 0, iar cerul va fi în mare parte senin, favorizând răcirea puternică nocturnă. Vântul va fi slab, dar gerul se va resimți accentuat, mai ales în zonele joase din Moldovei.

Centru și Zona Carpaților

În zona centrală și în Carpații României, vremea va fi rece, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. În regiunile montane, valorile pot coborî mult sub zero grade, cu ger puternic pe timpul nopții și unele variații locale în funcție de altitudine. Cerul va fi în general senin, ceea ce favorizează răcirea nocturnă accentuată.

Dobrogea și Zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi friguroasă, cu cer variabil, fără precipitații importante. Temperaturile diurne vor fi negative sau ușor sub pragul de 0°C, iar pe timpul nopții vor coborî sub -3°C, cu vânt moderat dinspre mare, ceea ce va accentua senzația de frig.

Vremea în Capitală – București

În București, valorile termice vor fi reci, cu cer preponderent noros și unele intervale cu soare pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de aproximativ -2°C până la -4°C, iar noaptea se așteaptă ger persistent, cu minime semnificative sub 0. Vântul va fi slab, iar atmosfera va rămâne uscată.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: cer senin spre parțial noros și temperaturi maxime negative, de aproximativ -2°C, cu ger intens noaptea.

Timișoara: vreme rece, cu maxime apropiate de 0°C sau -1°C, în principal senin.

Iași: ger persistent și cer mai mult noros, cu temperaturi diurne negative mai accentuate.

Craiova: cer variabil, predominat noros, cu temperaturi diurne în jur de -3°C.

Constanța: pe litoral, vreme rece cu cer mai mult noros și valori negative în jur de -2°C până la -3°C.

Brașov: în zona montană, vreme rece, cu ger accentuat și cer predominant senin spre parțial noros.

CITEȘTE ȘI: Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather