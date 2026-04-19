Prognoza meteo azi, 19 aprilie 2026. Surpriză colosală în termometre: zonele în care vom avea și 23 de grade Celsius!

Vești bune de la ANM: vremea se încălzește în toată țara! Temperaturile vor depăși normalul acestei perioade, dar nu scăpăm de înnorări temporare, ploi slabe izolate și intensificări ale vântului. În zonele depresionare, specialiștii anunță brumă și ceață dimineața și noaptea.

Temperaturile vor crește ușor în termometre, dar sunt posibile averse în estul țării pe timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale. Pot apărea condiții de ceață pe arii restrânse, dimineața și noaptea. Pe timpul nopții, cerul va fi înnorat în vest, nord și centru. Aici sunt posibile ploi slabe. Vântul se va intensifica în est, sud-est și pe crestele montane. Temperaturile minime coboară la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și poate apărea bruma.

Prognoza meteo 19 aprilie 2026

Cerul va fi variabil și vor fi înnorări temporare, posibil averse slabe izolate în jumătatea de est. Ulterior, vor apărea înnorări și în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane.

Temperaturile maxime ale zilei de duminică, 19 aprilie, se situează între 14 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad și 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea va apărea ceața.

Vremea de azi în București

În Capitală, bucureștenii se vor bucura de vreme frumoasă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Sunt șanse reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de 19-21 de grade, iar minima de 7-9 grade.

Vremea de azi la munte

În zonele de munte, vremea va fi stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Sunt posibile ploi slabe pe timpul zilei. Vântul suflă moderat, cu intensificări pe crestele montane.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , vremea va fi predominant noroasă. Maxima zilei va fi de 19 grade, minima de 6 grade, cu 3% șanse de precipitații. Sunt posibile rafale de vânt de 24 km/h pe timp de zi și 20 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:32 și va apune la 20:18.

La Timișoara , vremea va fi predominant însorită. Temperatura maximă pe timp de zi va fi de 22 de grade, iar minima pe timp de seara va fi de 9 grade Celsius. Sunt 2% șanse de precipitații, cu rafale de vânt de 20 km/h pe timp de zi și 17 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:43 și va apune la 20:26.

În Iași , vremea va fi parțial însorită, cu 17 grade Celsius pe timp de zi. Minima va fi de 7 grade seara, cu un cer predominant noros. Vântul va bate cu 30 km/h pe timp de zi și cu 22 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:15 și va apune la 20:03.

La Craiova , cerul va fi însorit spre parțial noros. Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius pe timp de zi și 8 grade pe timp de noapte. Sunt anunțate rafale de vânt de 24 km/h ziua și 17 km/h noaptea. Soarele va răsări la 06:35 și va apune la 20:13.

În Constanța , vremea va fi parțial însorită, cu o temperatură maximă de 16 grade pe timp de zi și 9 grade Celsius pe timp de noapte. Vântul va sufla cu 28 km/h ziua, iar noaptea cu 24 km/h. Soarele va răsări la 06:16 și va apune la 19:54.

La Brașov, vremea va fi parțial însorită. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade Celsius și minima de 5 grade. Vântul va bate cu 24 km/h pe timp de zi și cu 19 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:26 și va apune la 20:09.

