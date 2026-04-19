Prognoza meteo azi, 19 aprilie 2026. Surpriză colosală în termometre: zonele în care vom avea și 23 de grade Celsius!

De: Irina Maria Daniela 19/04/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 19 aprilie 2026. Sursa foto: Shutterstock

Vești bune de la ANM: vremea se încălzește în toată țara! Temperaturile vor depăși normalul acestei perioade, dar nu scăpăm de înnorări temporare, ploi slabe izolate și intensificări ale vântului. În zonele depresionare, specialiștii anunță brumă și ceață dimineața și noaptea.

Temperaturile vor crește ușor în termometre, dar sunt posibile averse în estul țării pe timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale. Pot apărea condiții de ceață pe arii restrânse, dimineața și noaptea. Pe timpul nopții, cerul va fi înnorat în vest, nord și centru. Aici sunt posibile ploi slabe. Vântul se va intensifica în est, sud-est și pe crestele montane. Temperaturile minime coboară la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și poate apărea bruma.

Prognoza meteo 19 aprilie 2026

Cerul va fi variabil și vor fi înnorări temporare, posibil averse slabe izolate în jumătatea de est. Ulterior, vor apărea înnorări și în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane.

Temperaturile maxime ale zilei de duminică, 19 aprilie, se situează între 14 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad și 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea va apărea ceața.

Vremea de azi în București

În Capitală, bucureștenii se vor bucura de vreme frumoasă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Sunt șanse reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de 19-21 de grade, iar minima de 7-9 grade.

Vremea de azi la munte

În zonele de munte, vremea va fi stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Sunt posibile ploi slabe pe timpul zilei. Vântul suflă moderat, cu intensificări pe crestele montane.

Vremea în marile orașe

  • În Cluj-Napoca, vremea va fi predominant noroasă. Maxima zilei va fi de 19 grade, minima de 6 grade, cu 3% șanse de precipitații. Sunt posibile rafale de vânt de 24 km/h pe timp de zi și 20 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:32 și va apune la 20:18.
  • La Timișoara, vremea va fi predominant însorită. Temperatura maximă pe timp de zi va fi de 22 de grade, iar minima pe timp de seara va fi de 9 grade Celsius. Sunt 2% șanse de precipitații, cu rafale de vânt de 20 km/h pe timp de zi și 17 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:43 și va apune la 20:26.
  • În Iași, vremea va fi parțial însorită, cu 17 grade Celsius pe timp de zi. Minima va fi de 7 grade seara, cu un cer predominant noros. Vântul va bate cu 30 km/h pe timp de zi și cu 22 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:15 și va apune la 20:03.
  • La Craiova, cerul va fi însorit spre parțial noros. Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius pe timp de zi și 8 grade pe timp de noapte. Sunt anunțate rafale de vânt de 24 km/h ziua și 17 km/h noaptea. Soarele va răsări la 06:35 și va apune la 20:13.
  • În Constanța, vremea va fi parțial însorită, cu o temperatură maximă de 16 grade pe timp de zi și 9 grade Celsius pe timp de noapte. Vântul va sufla cu 28 km/h ziua, iar noaptea cu 24 km/h. Soarele va răsări la 06:16 și va apune la 19:54.
  • La Brașov, vremea va fi parțial însorită. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade Celsius și minima de 5 grade. Vântul va bate cu 24 km/h pe timp de zi și cu 19 km/h pe timp de noapte. Soarele va răsări la 06:26 și va apune la 20:09.

CITEȘTE ȘI:  21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Meteorologii Accuweather anunță una dintre cele mai călduroase luni mai din istorie, în București. Avem prognoza completă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Știri
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum…
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Știri
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian...
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța,...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie. Genocidul îndreptat împotriva educației
Adevarul
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie....
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani ...
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost ...
Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost arestat în Dubai
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 ...
Test de inteligență | Identificați cifra 5 ascunsă în această imagine! Dacă o găsești în 5 secunde, ești un geniu
Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă
Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, ...
Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, e mai ieftin să trăiești!
Vezi toate știrile