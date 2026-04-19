Prognoza meteo azi, 19 aprilie 2026. Surpriză colosală în termometre: zonele în care vom avea și 23 de grade Celsius!

Vești bune de la ANM: vremea se încălzește în toată țara! Temperaturile vor depăși normalul acestei perioade, dar nu scăpăm de înnorări temporare, ploi slabe izolate și intensificări ale vântului. În zonele depresionare, specialiștii anunță brumă și ceață dimineața și noaptea.
Temperaturile vor crește ușor în termometre, dar sunt posibile averse în estul țării pe timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale. Pot apărea condiții de ceață pe arii restrânse, dimineața și noaptea. Pe timpul nopții, cerul va fi înnorat în vest, nord și centru. Aici sunt posibile ploi slabe. Vântul se va intensifica în est, sud-est și pe crestele montane. Temperaturile minime coboară la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și poate apărea bruma.
Cerul va fi variabil și vor fi înnorări temporare, posibil averse slabe izolate în jumătatea de est. Ulterior, vor apărea înnorări și în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane.
Temperaturile maxime ale zilei de duminică, 19 aprilie, se situează între 14 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad și 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea va apărea ceața.
În Capitală, bucureștenii se vor bucura de vreme frumoasă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Sunt șanse reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de 19-21 de grade, iar minima de 7-9 grade.
În zonele de munte, vremea va fi stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Sunt posibile ploi slabe pe timpul zilei. Vântul suflă moderat, cu intensificări pe crestele montane.
