Prognoza meteo azi, 20 aprilie 2026: zona din România lovită de o răcire bruscă și lapoviță în plină primăvară

Ziua de 20 aprilie aduce o vreme ușor instabilă în cea mai mare parte a țării, cu răcire mai accentuată în nord și vest și temperaturi mai plăcute în sud și sud-est. Ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, iar la munte își vor face apariția precipitațiile mixte. Per ansamblu, o zi de primăvară capricioasă, în care umbrela și hainele mai groase rămân utile, mai ales în prima parte a săptămânii.

Vremea de azi în România

Potrivit prognozei meteo furnizate de Agenția Națională Meteo, intervalul aduce o schimbare ușoară de regim termic, cu o răcire resimțită mai ales în jumătatea nordică și în vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea valori apropiate de cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția în special în nord, extinzându-se local și în celelalte zone. Acestea vor avea caracter de aversă, pe alocuri însoțite de descărcări electrice.

La munte și în nord, cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte (70–80 km/h) și temporar în restul teritoriului (40–50 km/h).

Temperaturile maxime vor varia între 11°C în nordul Moldovei și 23°C în sud-estul Munteniei, iar minimele se vor încadra între 1°C și 11°C. Pe timpul nopții, ceața va apărea izolat.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În aceste regiuni, răcirea va fi mai evidentă. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 17°C, iar minimele între 2 și 7°C. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi frecvente și, pe alocuri, averse însoțite de descărcări electrice. La munte, precipitațiile vor fi mixte la altitudini mari.

Sud și Sud-Est

Aici vremea rămâne relativ blândă. Maximele vor atinge 20–23°C, iar minimele vor coborî spre 7–11°C. Norii se vor înmulți spre seară, când vor apărea ploi slabe, izolate.

Oltenia și Sud-Vest

Se resimte o ușoară răcire, cu maxime de 16–20°C și minime de 5–9°C. Vor fi perioade cu înnorări și ploi locale, mai ales în a doua parte a zilei.

Est și Nord-Est

Valorile termice vor fi mai scăzute, cu maxime între 11 și 16°C și minime între 2 și 6°C. Ploile vor fi mai frecvente, iar în nordul Moldovei se pot semnala și lapoviță sau ninsoare trecătoare în timpul nopții.

Centrul țării și zona Carpaților

Maximele vor ajunge la 12–18°C, iar minimele vor coborî spre 1–6°C. Vremea va fi instabilă, cu averse și vânt intensificat la munte. La altitudini mari, vor predomina precipitațiile mixte.

Dobrogea și zona Mării Negre

Temperaturile vor fi mai ridicate, cu maxime de 20–23°C și minime de 8–11°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate. Vântul va sufla moderat.

Vremea de azi în București

Vremea va fi relativ plăcută pe parcursul zilei, cu cer variabil. Spre seară și noaptea, înnorările se vor accentua și vor apărea ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări.

Temperatura maximă va fi în jur de 21–22°C, iar minima se va situa între 9 și 11°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

Vremea va fi schimbătoare, cu perioade în care norii vor domina cerul. Pe parcursul zilei sunt așteptate ploi temporare, mai ales sub formă de averse, iar vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va ajunge la 14–16°C, iar minima se va situa între 4 și 6°C, conturând o zi răcoroasă de primăvară.

Timișoara

Se resimte ușor răcirea, iar cerul va fi mai mult noros. Ploile vor apărea temporar, în special după-amiaza și seara. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Maximele vor fi de 16–18°C, iar minimele de 6–8°C.

Iași

Vremea va fi mai instabilă, cu înnorări persistente și ploi frecvente pe parcursul zilei. Spre noapte, temperaturile vor scădea semnificativ. Maxima va atinge 12–14°C, iar minima va coborî la 3–5°C, cu o senzație termică mai scăzută.

Craiova

Ziua va începe cu vreme relativ plăcută, dar norii se vor înmulți treptat. Ploile vor fi mai ales izolate și de scurtă durată. Temperaturile vor rămâne destul de agreabile: maxime de 18–20°C și minime de 6–8°C.

Constanța

Influența mării va menține o vreme mai blândă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile vor fi rare și slabe. Vântul va sufla moderat. Maximele vor ajunge la 20–22°C, iar minimele vor fi de 9–11°C.

Brașov

Vremea va fi instabilă, cu înnorări și averse, mai ales în a doua parte a zilei. La munte, în apropiere, vor apărea precipitații mixte. Temperaturile vor fi mai scăzute: maxime de 13–15°C și minime de 2–4°C.

