Prognoza meteo azi, 24 martie 2026. Temperaturi de până la 18 grade

De: Paul Hangerli 24/03/2026 | 05:30
Ziua de 24 martie aduce o vreme în general stabilă în România, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. După episoadele de variații din ultimele zile, atmosfera se mai liniștește, însă diferențele între regiuni rămân vizibile, potrivit datelor și tendințelor furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie.

Vremea în România

La nivel național, maximele se vor încadra între aproximativ 11 și 18 grade Celsius, valori apropiate de media lunii martie.
Cerul va fi variabil, cu mai mult soare în vest și centru, în timp ce în est pot apărea înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile sunt apropiate de normalul perioadei, iar atmosfera rămâne potrivită pentru activități în aer liber.

Nord și Vest

Vestul țării rămâne zona cea mai caldă.

În Banat și Crișana, temperaturile vor urca spre 16–18°C, iar în Maramureș se vor situa în jurul valorilor de 14–16°C.
Această tendință este confirmată și de observațiile recente ANM, unde în vest s-au înregistrat frecvent temperaturi apropiate de 18–19°C în martie.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și sud-est, vremea va fi mai temperată.

Maximele vor ajunge la 13–15°C, cu cer variabil și unele înnorări. După perioada caldă anterioară, se resimte o ușoară răcire, fenomen semnalat și în prognozele recente.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia va avea o zi plăcută, cu temperaturi între 14 și 17°C. Cerul va fi mai mult senin, iar condițiile meteo stabile, fără precipitații importante.

Est și Nord-Est

În Moldova și nord-estul țării, valorile vor fi mai scăzute: 11–14°C. Vântul va avea unele intensificări ușoare, iar cerul va fi variabil. Zona rămâne mai rece în această perioadă, conform evoluției recente a maselor de aer.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, maximele vor ajunge la 13–16°C, cu vreme în general frumoasă. La munte, temperaturile rămân scăzute, între 4 și 8°C, valori tipice pentru această perioadă, conform estimărilor ANM pentru intervalul de mijloc al lunii martie.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, influența Mării Negre menține temperaturile mai scăzute: 9–12°C. Cer variabil și vânt moderat, mai ales pe coastă.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi relativ plăcută: maxima zilei: 14–15°C, cer variabil, cu perioade însorite, vânt slab.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge la 15–16°C, cu cer variabil și atmosferă stabilă.

Timișoara va fi printre cele mai calde orașe, cu maxime de 17–18°C și mult soare.

Iași va avea temperaturi de aproximativ 13–14°C, cu vânt ușor și cer schimbător.

Craiova se va situa în jurul valorilor de 15–16°C, cu vreme plăcută.

Constanța rămâne mai răcoroasă, cu 10–12°C și vânt moderat.

Brașov va avea temperaturi de 13–14°C, cu aer curat și cer variabil.

CITEȘTE ȘI: Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile

Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?

 

 

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Știri
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul
Știri
Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
Gandul.ro
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care îți ușurează curățenia locuinței
Adevarul
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
go4it.ro
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
Gandul.ro
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Celebrul fotbalist își acuză fosta soție de agresivitate! Divorțul discret a intrat într-o fază ...
Celebrul fotbalist își acuză fosta soție de agresivitate! Divorțul discret a intrat într-o fază critică: anchete sociale și Poliția pe fir
Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma ...
Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul
Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania
Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Horoscop 24 martie 2026. Zodia care avansează în carieră
Horoscop 24 martie 2026. Zodia care avansează în carieră
Vezi toate știrile