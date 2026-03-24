Prognoza meteo azi, 24 martie 2026. Temperaturi de până la 18 grade

Ziua de 24 martie aduce o vreme în general stabilă în România, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. După episoadele de variații din ultimele zile, atmosfera se mai liniștește, însă diferențele între regiuni rămân vizibile, potrivit datelor și tendințelor furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie.

Vremea în România

La nivel național, maximele se vor încadra între aproximativ 11 și 18 grade Celsius, valori apropiate de media lunii martie.

Cerul va fi variabil, cu mai mult soare în vest și centru, în timp ce în est pot apărea înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile sunt apropiate de normalul perioadei, iar atmosfera rămâne potrivită pentru activități în aer liber.

Nord și Vest

Vestul țării rămâne zona cea mai caldă.

În Banat și Crișana, temperaturile vor urca spre 16–18°C, iar în Maramureș se vor situa în jurul valorilor de 14–16°C.

Această tendință este confirmată și de observațiile recente ANM, unde în vest s-au înregistrat frecvent temperaturi apropiate de 18–19°C în martie.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și sud-est, vremea va fi mai temperată.

Maximele vor ajunge la 13–15°C, cu cer variabil și unele înnorări. După perioada caldă anterioară, se resimte o ușoară răcire, fenomen semnalat și în prognozele recente.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia va avea o zi plăcută, cu temperaturi între 14 și 17°C. Cerul va fi mai mult senin, iar condițiile meteo stabile, fără precipitații importante.

Est și Nord-Est

În Moldova și nord-estul țării, valorile vor fi mai scăzute: 11–14°C. Vântul va avea unele intensificări ușoare, iar cerul va fi variabil. Zona rămâne mai rece în această perioadă, conform evoluției recente a maselor de aer.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, maximele vor ajunge la 13–16°C, cu vreme în general frumoasă. La munte, temperaturile rămân scăzute, între 4 și 8°C, valori tipice pentru această perioadă, conform estimărilor ANM pentru intervalul de mijloc al lunii martie.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, influența Mării Negre menține temperaturile mai scăzute: 9–12°C. Cer variabil și vânt moderat, mai ales pe coastă.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi relativ plăcută: maxima zilei: 14–15°C, cer variabil, cu perioade însorite, vânt slab.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge la 15–16°C, cu cer variabil și atmosferă stabilă.

Timișoara va fi printre cele mai calde orașe, cu maxime de 17–18°C și mult soare.

Iași va avea temperaturi de aproximativ 13–14°C, cu vânt ușor și cer schimbător.

Craiova se va situa în jurul valorilor de 15–16°C, cu vreme plăcută.

Constanța rămâne mai răcoroasă, cu 10–12°C și vânt moderat.

Brașov va avea temperaturi de 13–14°C, cu aer curat și cer variabil.

