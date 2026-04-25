Prognoza meteo azi, 25 aprilie 2026. Zonele din România în care temperaturile urcă până la 23°C: vine vara mai devreme?

Ziua aduce o vreme în general plăcută și în încălzire în întreaga țară, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Deși vor exista unele înnorări și izolat ploi slabe la munte, majoritatea regiunilor se vor bucura de condiții favorabile pentru activități în aer liber. Singurele aspecte de urmărit rămân intensificările vântului în zona montană și valorile scăzute din timpul nopții în depresiunile intramontane.

Prognoza meteo azi, 25 aprilie 2026

Conform Prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea din următoarele 24 de ore aduce o ușoară încălzire la nivelul întregii țări, apropiind valorile termice de normalul perioadei. Atmosfera va fi, în general, plăcută, cu un cer variabil și doar izolat posibile ploi de scurtă durată, în special în zonele montane, după-amiaza.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă la munte va avea intensificări notabile, mai ales pe creste, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 23°C, iar cele minime între 3 și 12°C, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -1°C, favorizând apariția brumei.

Vremea de azi în România

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va deveni mai blândă, cu temperaturi maxime cuprinse între 18 și 22°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta unele intensificări pe parcursul zilei, atingând temporar viteze de 40–45 km/h. Minimele nocturne vor coborî spre 5–9°C.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, valorile termice vor urca până la 20–23°C, oferind o zi plăcută de primăvară. Cerul va fi mai mult senin spre variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 11°C.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul se vor bucura de o vreme stabilă, cu maxime de 19–22°C și minime de 6–10°C. Cerul va fi variabil, iar vântul nu va ridica probleme, suflând slab și moderat.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, maximele situându-se între 16 și 20°C. Vor fi unele înnorări trecătoare, dar șansele de ploaie rămân reduse. Minimele vor coborî până la 4–8°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi variabilă, cu temperaturi maxime între 14 și 19°C și minime între 3 și 7°C. În zona montană, mai ales după-amiaza, pot apărea ploi slabe și trecătoare, iar vântul va avea intensificări puternice pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, inclusiv pe litoral, vremea va fi plăcută, cu maxime între 18 și 21°C și minime între 9 și 12°C. Briza mării va menține o senzație termică confortabilă, iar cerul va fi variabil.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea se va menține frumoasă și stabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 21–22°C, în timp ce minima se va situa între 8 și 10°C, ușor mai scăzută în zona periurbană, spre 6°C.

Vremea în marile orașe

În marile centre urbane, vremea va fi în general plăcută, cu variații ușoare de la o regiune la alta:

Cluj-Napoca : ziua aduce o atmosferă de primăvară autentică, cu temperaturi maxime de 17–19°C și minime de 4–6°C. Cerul va fi variabil, iar dimineața și seara vor fi mai răcoroase.

: ziua aduce o atmosferă de primăvară autentică, cu temperaturi maxime de 17–19°C și minime de 4–6°C. Cerul va fi variabil, iar dimineața și seara vor fi mai răcoroase. Timișoara: una dintre cele mai calde zone din țară, cu maxime de 20–22°C și minime de 7–9°C. Vremea va fi în general frumoasă, ideală pentru activități în aer liber.

temperaturile vor urca până la 17–19°C, în timp ce noaptea vor coborî la 5–7°C. Cerul va avea înnorări trecătoare, dar fără fenomene semnificative.

vremea se menține stabilă și plăcută, cu maxime de 20–22°C și minime de 7–9°C. Condițiile vor fi favorabile pentru plimbări și activități în aer liber.

influența mării va menține temperaturile la valori de 18–20°C ziua și 10–12°C noaptea. Briza ușoară va accentua senzația de prospețime.

valori termice mai scăzute comparativ cu restul țării, cu maxime de 14–16°C și minime de 2–4°C. Diminețile vor fi reci, iar în zonele din apropiere pot apărea condiții de brumă.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather anunță o nouă zi „de vară” în aprilie. Pe ce dată

Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit meteorologilor Accuweather