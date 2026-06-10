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Fosta judecătoare Laura Mărginean s-a stins din viață. Familia e devastată

De: Emanuela Cristescu 10/06/2026 | 10:13
Fosta judecătoare Laura Mărginean s-a stins din viață. Familia e devastată
Fosta judecătoare Laura Mărginean s-a stins din viață. Familia e devastată. Sursa foto Social media
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Fosta magistrată Laura Mărginean s-a stins din viață cu doar o lună înainte de a împlini vârsta de 51 de ani. Nimeni nu se aștepta la o asemenea nenorocire! Familia și apropiații, distruși de durere, au făcut public anunțul tragic și au anunțat când va avea loc înmormântarea.

Nașii fostei judecătoare au anunțat că cei care au apreciat-o își pot lua rămas de la ea la Capela de pe strada Traian miercuri, 10.06.2026, ora 19.00. Familia, îngenuncheată de suferință, a făcut un apel special și de-a dreptul emoționant pentru toți colegii din justiție și prietenii care vor veni la priveghi.

Când va fi înmormântată Laura Mărginean

Familia le-a spus celor care vor să vină să o ducă pe ultimul drum să nu aducă coroane. Cei dragi își doresc ca ultimul drum al Laurei să fie presărat cu flori simple, curate și pline de iubire, exact așa cum a fost și sufletul ei.

„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă mult prea devreme a finei noastre judecator Mărginean Cătinean Candidia Laura. Cei care doresc să își ia un ultim rămas bun sunt așteptați pentru priveghi la Capela de pe strada Traian miercuri, 10.06.2026, ora 19.00, iar înmormântarea va avea loc joi, 11.06.2026 ora 13.00, în aceeași locație! Dumnezeu să te odihnească în pace! Familia vă roagă să nu faceți coroane, dacă doriți aduceți flori!”, au spus nașii.

Fosta judecătoare Laura Mărginean s-a stins din viață. Familia e devastată
Fosta judecătoare Laura Mărginean s-a stins din viață. Familia e devastată. Sursa foto Social media

Blestemul judecătorilor de la Cluj

Moartea Laurei a scos la iveală detalii de-a dreptul înfiorătoare. Fosta judecătoare Adina Lupea de la Curtea de Apel a răbufnit pe rețelele de socializare și a lansat un mesaj plin de durere, dar și de coincidențe bizare. Aceasta a dezvăluit că 4 judecători și doi grefieri au murit în Cluj în doar ultimele șase luni, majoritatea abia ieșiți la pensie.

„Ne a mai părăsit o colegă. Doamna judecător, fost judecător la Judecatoria Dej, Mărginean Cătinean Candidia Laura a încetat din viață la vârsta de 51 de ani. Făcând bilanțul în Cluj, în 6 luni ne-au părăsit 4 colegi judecători și 2 colegi grefieri. Cinci dintre ei erau în pensie de puțină vreme.

Dumnezeu să te odihnească, Laura! Ai fost un om bun și drept și empatic, dar se pare că cineva acolo sus vrea să refacă niște completuri, de ne ia așa de tineri de pe aici!”, a scris Adina Lupea.

VEZI ȘI: Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea

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