Prognoza meteo azi, 29 decembrie 2025. România, sub influența aerului polar: crivățul și vremea rea persistă

Prognoza meteo azi, 29 decembrie 2025. Vremea în România va fi dominată de un regim termic rece, specific finalului de decembrie, cu influențe de aer polar care mențin temperaturile scăzute în toate regiunile. Valorile maxime diurne se vor încadra, în general, între minus două și patru grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, în special în zonele intracarpatice și în estul țării. Vântul va avea un rol important în percepția temperaturii, accentuând senzația de frig, mai ales în zonele deschise și la munte.

Prognoza meteo azi, 29 decembrie 2025

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării vremea va fi rece, cu cer variabil și perioade cu înnorări temporare. Temperaturile maxime vor atinge cel mult unu sau două grade, iar minimele vor coborî spre -5 sau chiar -6 grade în depresiunile din nord. Vântul va sufla moderat spre tare, iar pe arii restrânse pot apărea fulguieli, mai ales dimineața și seara. Senzația de frig va fi accentuată de rafalele de vânt, în special în zonele mai înalte.

Vremea în sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi ușor mai blândă comparativ cu restul țării, însă rămâne rece pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor oscila între 0 și 3 grade, iar minimele vor coborî până la -3 sau -4 grade. Cerul va fi variabil, cu unele intervale însorite, însă vântul va sufla moderat, mai ales în Bărăgan și pe litoral, menținând o senzație termică scăzută.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vestul țării, ziua de azi aduce o vreme relativ stabilă, cu cer parțial noros și șanse reduse de precipitații. Temperaturile maxime se vor situa între 1și 3grade, iar minimele vor fi negative, în general între -3 și -1 grad. Vântul va avea unele intensificări temporare, dar nu va crea probleme semnificative.

Estul și nord-estul României

În estul și nord-estul României, vremea va fi mai aspră, cu cer mai mult noros și posibilitatea apariției unor fulguieli slabe, în special în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi apropiate de 0 grade, iar noaptea valorile vor coborî până la -5 sau -6 grade. Vântul va sufla moderat spre tare, accentuând senzația de frig și favorizând apariția poleiului izolat.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, condițiile meteorologice vor fi cele mai severe. Temperaturile vor rămâne negative aproape toată ziua, cu maxime de cel mult 0 grade și minime care pot coborî sub -7 grade. La munte se vor semnala ninsori viscolite, vânt puternic și vizibilitate redusă, mai ales pe creste, unde rafalele vor fi intense. Circulația poate fi îngreunată în zonele montane, iar stratul de zăpadă va continua să se mențină.

Vremea pe litoral și în Dobrogea

În Dobrogea și în zona litoralului, vremea va fi ceva mai blândă decât în interiorul țării, însă rămâne rece. Temperaturile maxime vor ajunge la 2-4 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare și vânt moderat spre tare dinspre mare, ceea ce va accentua senzația de frig.

Vremea în București și marile orașe

În București, ziua de azi va aduce o vreme rece, dar relativ stabilă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 4-5 grade, iar minima nopții va coborî spre -3 sau -4 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar vântul va sufla moderat, mai ales în cursul dimineții și al serii.

În marile orașe ale țării, situația se prezintă astfel: la Cluj-Napoca vremea va fi rece, cu temperaturi maxime de 1 grad și minime de până la -5 grade, cer variabil și vânt persistent. La Timișoara se vor înregistra valori ușor mai ridicate, cu maxime de 2-3 grade și minime în jur de -2 grade, în condiții de cer parțial noros.

La Iași, temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de aproximativ 1 grad și minime de -4 sau -5 grade, iar cerul va fi mai mult noros. La Craiova, vremea va fi rece, dar relativ stabilă, cu maxime de 2-3 grade și minime ușor negative.

La Constanța, influența mării va menține temperaturi ceva mai ridicate, cu maxime de până la 4 grade și minime apropiate de 0, însă vântul va fi mai intens. La Brașov, ziua va fi rece, cu maxime în jurul valorii de 0 grade și minime ce pot coborî sub -6 grade, iar în zonele montane din apropiere vor persista ninsorile și viscolul.

