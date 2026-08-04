Prognoza meteo azi, 4 august 2026. Până la 41°C în România! Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi sufocant

Ziua de 4 august aduce unul dintre cele mai intense episoade de caniculă ale verii, cu temperaturi care vor atinge 41 de grade în vestul țării și peste 35 de grade în cea mai mare parte a României. Disconfortul termic va fi accentuat aproape peste tot, iar nopțile tropicale se vor extinde în multe regiuni. Singurele fenomene de instabilitate vor apărea izolat în Carpații Orientali și, cu totul izolat, în nordul și nord-estul țării, unde sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În rest, vremea va rămâne predominant senină și extrem de caldă.

Vremea în România

Valul de căldură se intensifică marți, 4 august, și va cuprinde aproape întreaga țară. Dacă în ultimele zile vestul României a fost cel mai afectat de caniculă, acum temperaturile extreme se extind și spre celelalte regiuni. În multe zone de câmpie, dar și local în regiunile deluroase și de podiș, disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor ajunge până la 41 de grade, iar în unele zone nopțile vor rămâne tropicale.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul țării va rămâne epicentrul valului de căldură. În Banat și Crișana se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din România, cu maxime de 39-41 de grade în Câmpia de Vest. Și în Maramureș vremea va fi foarte caldă, cu cer predominant senin și vânt slab. Minimele nopții vor rămâne ridicate, între 22 și 26 de grade, în special în dealurile Crișanei, unde noaptea va fi tropicală.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, canicula se intensifică semnificativ. Temperaturile vor urca la 36-39 de grade, iar atmosfera va deveni sufocantă în orele amiezii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic. Cerul va rămâne în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Și Oltenia va traversa o zi extrem de fierbinte, cu temperaturi de 38-40 de grade. Cerul va fi mai mult senin, fără fenomene importante, iar căldura se va resimți puternic pe parcursul întregii zile. Noaptea va rămâne foarte caldă, cu valori tropicale în multe localități.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor continua să crească, atingând 34-38 de grade. În nordul și nord-estul regiunii vor exista doar izolat condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. În rest, vremea va fi însorită și foarte caldă, cu disconfort termic ridicat.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, maximele vor varia între 31 și 36 de grade, cele mai scăzute valori fiind în estul regiunii. După-amiaza și spre seară, în zona Carpaților Orientali, se vor dezvolta înnorări temporare și vor apărea averse slabe, în general de 5-10 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 15 l/mp. Vor fi posibile și descărcări electrice. În depresiunile din estul Carpaților Orientali, minimele vor coborî până la 10-12 grade, cele mai scăzute din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea va avea parte de vreme foarte caldă, însă influența Mării Negre va tempera valorile maxime. Temperaturile vor ajunge la 31-34 de grade, iar pe litoral se vor înregistra aproximativ 31-32 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în București

Capitala intră și ea sub influența unui val puternic de caniculă. Temperatura maximă va ajunge la 36-37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de confort. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-20 de grade, iar în zona periurbană se pot înregistra aproximativ 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul nopții și dimineții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maximă de 34-35°C, minimă de 17-19°C, vreme foarte caldă și predominant senină.

Timișoara: maximă de 40-41°C, minimă de 24-26°C, caniculă severă și noapte tropicală.

Iași: maximă de 36-37°C, minimă de 19-21°C, vreme foarte caldă, cu șanse foarte reduse de ploi.

Craiova: maximă de 39-40°C, minimă de 21-23°C, caniculă accentuată și disconfort termic foarte ridicat.

Constanța: maximă de 31-32°C, minimă de 22-24°C, vreme însorită, mai suportabilă datorită brizei marine.

Brașov: maximă de 32-33°C, minimă de 13-15°C, vreme foarte caldă, cu posibilitatea unor înnorări spre seară în zona montană.

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