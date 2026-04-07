Prognoza meteo azi, 7 aprilie 2026. Vremea se răcește brusc în Marțea Mare: ploi, lapoviță și ninsori în aceste zone din România

De: Paul Hangerli 07/04/2026 | 05:30
Vremea în România în Săptămâna Mare intră într-un proces de răcire, cu fenomene variate în funcție de regiune: de la ploi în zonele joase, la lapoviță și ninsoare în centru și est, dar mai ales la munte, unde iarna revine temporar în forță. Vântul va accentua senzația de frig, iar contrastele termice dintre zi și noapte vor fi semnificative.

Conform Agenției Naționale de Meteorologie, vremea se răcește ușor față de ziua precedentă, iar valorile termice se vor apropia de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo azi, 7 aprilie 2026

Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare și precipitații slabe, mai ales în nord, centru, est și sud-est. Pe parcursul zilei ploile vor fi izolate, însă spre noapte aria precipitațiilor se extinde, iar la munte revin ninsorile.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade, iar minimele între -4 și 9 grade, cu posibilitatea apariției brumei pe alocuri. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, atingând 50–70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși chiar 100 km/h.

Vremea de azi în România

Nord și vest

În nordul și vestul țării, valorile termice vor fi moderate, dar în scădere. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe arii restrânse vor apărea ploi slabe. Spre noapte, în zonele mai înalte sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi în general între 12 și 17 grade, iar minimele vor coborî spre 0–5 grade.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea rămâne relativ plăcută pe timpul zilei, cu maxime de până la 18–19 grade, dar cerul va deveni treptat noros. Spre finalul intervalului sunt așteptate ploi, iar izolat pot apărea lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi în general închisă spre seară și noapte, când vor apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, iar minimele între 1 și 6 grade. Vântul va avea intensificări, mai ales în zonele deschise.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai rece și mai instabilă. Pe parcursul zilei vor fi ploi slabe, iar noaptea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–15 grade, iar minimele vor coborî până la 0 sau chiar -2 grade în zonele mai reci.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, cerul va fi mai mult noros, cu precipitații slabe, iar noaptea acestea vor deveni mixte. La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 5–8 cm. Vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–90 km/h și peste 100 km/h la altitudini mari. Temperaturile maxime în centru vor fi între 10 și 14 grade, iar minimele între -4 și 2 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va deveni instabilă, cu ploi și, trecător, lapoviță și ninsoare spre noapte. Temperaturile maxime vor fi în jur de 14–17 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. Vântul va avea intensificări, mai ales pe litoral.

Vremea de azi în București

În București, vremea se răcește ușor, iar cerul va fi temporar noros. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, iar trecător lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 18 grade, iar minima între 2 și 5 grade.

Vremea în marile orașe

  • În Cluj-Napoca, temperaturile vor varia între 12–14 grade ziua și 0–2 grade noaptea, cu posibile precipitații mixte.
  • La Timișoara, maximele vor atinge 16–17 grade, iar minimele vor coborî spre 4–6 grade, cu ploi slabe.
  • În Iași, vremea va fi mai rece, cu maxime de 11–13 grade și minime de 0–2 grade, iar noaptea pot apărea lapoviță și ninsoare.
  • La Craiova, maximele vor ajunge la 17–18 grade, iar minimele la 3–5 grade, cu precipitații spre finalul intervalului.
  • În Constanța, temperaturile vor fi între 14 și 16 grade ziua și 5–7 grade noaptea, cu ploi și vânt mai intens.
  • La Brașov, maximele vor fi de 10–12 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade, cu precipitații mixte.

CITEȘTE ȘI: -12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală

 Furtună de amploare în Europa chiar de Paște. Țara unde oamenii sunt îndemnați să-și facă provizii

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și noroc
Știri
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și…
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Știri
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
