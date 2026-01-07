Prognoza meteo azi, 7 ianuarie 2026. Polei, vânt și ninsori în unele regiuni din țară

Prognoza meteo azi, 7 ianuarie 2026. Azi, România va avea parte de o zi de iarnă autentică, cu vreme rece și predominant înnorată, precipitații mixte în majoritatea regiunilor și ninsori în zonele montane. Diferența majoră va fi resimțită în Dobrogea și pe litoral, unde temperaturile vor fi semnificativ mai ridicate decât în restul țării. În marile orașe, valorile termice vor rămâne scăzute, iar condițiile meteo vor necesita prudență, mai ales din cauza riscului de polei și a precipitațiilor reci.

Prognoza meteo azi, 7 ianuarie 2026

Vremea în România

Vremea în România va fi caracterizată de un regim termic rece, tipic perioadei de iarnă, cu cer predominant noros pe arii extinse. În majoritatea regiunilor se vor semnala precipitații slabe până la moderate, sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcție de zonă și de altitudine. Diminețile și nopțile vor favoriza apariția poleiului, mai ales în regiunile intracarpatice și în nordul țării, iar vântul va accentua senzația de frig.

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea se va menține rece, cu cer mai mult noros pe parcursul zilei. Local vor apărea precipitații mixte, predominant lapoviță și ninsoare, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius. În cursul dimineții și seara, izolat, există risc de polei, în special pe drumurile secundare și în zonele joase.

Vremea în sud și sud-est

În sudul și sud-estul României, cerul va fi acoperit, iar precipitațiile vor fi în general sub formă de ploaie rece. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate comparativ cu restul țării, cu maxime ce vor atinge 3–5 grade Celsius, însă vântul moderat va face ca valorile resimțite să fie mai scăzute. Spre seară, izolat, ploaia se poate transforma în lapoviță.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi închisă, cu precipitații preponderent sub formă de ploaie rece. La deal și la munte, sunt posibile treceri temporare la lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 1 și 4 grade Celsius, cu o ușoară răcire pe parcursul nopții.

Vremea în est și nord-est

În estul și nord-estul țării, cerul va fi noros, iar precipitațiile vor fi slabe și neuniform distribuite. Se vor semnala ploi reci sau lapoviță, iar local, în zonele mai înalte, ninsoare. Valorile termice diurne vor fi apropiate de 0 grade Celsius, iar pe timpul nopții temperaturile pot coborî sub pragul înghețului.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, precum și în zona Carpaților, vremea va fi rece și predominant norosă. La munte, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se poate împrospăta local. Temperaturile vor fi scăzute, cu maxime apropiate de 0 grade în zonele joase și mult mai reduse la altitudini mari, unde vântul va viscoli temporar ninsoarea.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea și zona litoralului Mării Negre vor avea cea mai blândă vreme din țară. Cerul va fi variabil, cu perioade de înseninare, iar temperaturile maxime vor urca semnificativ peste media națională, atingând valori de 10 până la 14–15 grade Celsius în apropierea țărmului. Vântul va sufla moderat, dar nu va crea disconfort accentuat.

Vremea în Capitală

În Capitală, București, vremea va fi predominant norosă, cu precipitații slabe sub formă de ploaie rece. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 2–5 grade Celsius, iar spre seară este posibilă o ușoară răcire, cu condiții de lapoviță izolat.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu cer noros și episoade de ninsoare slabă, iar temperaturile maxime se vor apropia de 0–1 grad Celsius.

În Timișoara, cerul va fi mai mult noros, cu posibilă ninsoare slabă, iar temperaturile se vor încadra între -3 și 0 grade Celsius.

La Iași, sunt așteptate ploi slabe sau lapoviță, cu maxime de aproximativ 0–1 grad Celsius.

În Craiova, vremea va fi închisă, cu ploaie rece și temperaturi cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

La Constanța, vremea va fi considerabil mai caldă, cu cer parțial însorit și maxime ce pot ajunge la 14–15 grade Celsius.

În Brașov, cerul va fi noros, cu precipitații slabe și temperaturi maxime situate în jurul valorilor de 2–5 grade Celsius.

