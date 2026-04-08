Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 8 aprilie 2026. Cod galben și cod portocaliu de viscol în România: vânt extrem și ninsori puternice

Prognoza meteo azi, 8 aprilie 2026. Cod galben și cod portocaliu de viscol în România: vânt extrem și ninsori puternice

De: Paul Hangerli 08/04/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 8 aprilie 2026. Cod galben și cod portocaliu de viscol în România: vânt extrem și ninsori puternice
Vreme de iarnă, sursa-pexels.com

Vremea se răcește semnificativ în toată țara, fiind mai rece decât normalul perioadei și marcată de vânt puternic și precipitații slabe, inclusiv ninsori la munte. Instabilitatea atmosferică și rafalele de vânt vor accentua senzația de frig, iar în zonele montane condițiile vor deveni dificile.

Conform Agenției Naționale de Metorologie, vremea va fi în general vântoasă și mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi în scădere față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare și vor apărea precipitații slabe, mai ales în jumătatea de est pe parcursul zilei, iar noaptea în nord și centru.

Vremea de azi în România

La munte vor predomina ninsorile, iar vântul va avea intensificări în toate regiunile, cu rafale ce pot ajunge la 45–65 km/h, mai puternice în zona montană. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 16 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, valorile termice vor fi scăzute, cu maxime în jur de 8–14 grade și minime ce pot coborî până la 0 sau chiar -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe, pe alocuri mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe parcursul zilei, iar izolat se poate forma brumă.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi mai blândă comparativ cu restul țării, dar tot sub normalul perioadei. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–16 grade, iar minimele vor fi între 2 și 5 grade. Vor fi înnorări și pe alocuri ploi slabe, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 15 grade, iar minimele între 1 și 3 grade. Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate. Vântul va avea intensificări pe timpul zilei, dar va slăbi treptat pe timpul nopții.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai rece, cu maxime de 6–12 grade și minime între -1 și 3 grade. Se vor semnala precipitații mixte, iar vântul va sufla destul de tare în prima parte a intervalului, accentuând senzația de frig.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 10 grade, iar minimele pot coborî până la -3 grade în depresiuni. Vor fi precipitații mixte, iar la munte vor predomina ninsorile. În Carpați, vântul va sufla foarte puternic, cu rafale de până la 90 km/h, iar la altitudini mari chiar peste 110 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi mai umedă, cu ploi slabe și temperaturi maxime de 12–15 grade, iar minimele în jur de 4–5 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, mai ales pe litoral.

Vremea de azi în București

În București, valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 13–14 grade, iar cea minimă în jur de 2 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj, temperaturile vor atinge 8–10 grade ziua și vor coborî spre 0 grade noaptea, cu posibile precipitații mixte.
  • La Timișoara, maximele vor fi de 12–14 grade, iar minimele de 2–3 grade, cu cer variabil și vânt moderat.
  • La Iași, se vor înregistra 7–10 grade ziua și 0–2 grade noaptea, cu precipitații mixte.
  • La Craiova, temperaturile vor ajunge la 13–15 grade, cu minime de 2–3 grade și ploi slabe izolate.
  • La Constanța, maximele vor fi de 13–15 grade și minimele de 4–5 grade, cu ploi slabe și vânt moderat.
  • La Brașov, valorile maxime vor fi de 6–9 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade, cu precipitații mixte.

ANM a emis atenționări cu cod galben și portocaliu

Pe lângă aceste condiții meteo, a fost emisă și o avertizare meteorologică de tip cod galben, valabilă în intervalul 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00, pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte. În sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în sudul și vestul Transilvaniei, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și Orientali rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

De asemenea, este în vigoare și un cod portocaliu pentru zonele înalte din Carpații Meridionali, la peste 1600 de metri altitudine, unde se va semnala viscol puternic, cu rafale de 110–130 km/h și vizibilitate extrem de redusă, sub 50 de metri, ceea ce va face condițiile de deplasare deosebit de dificile.

