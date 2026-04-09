Prognoza meteo azi, 9 aprilie 2026. Ploi, lapoviță și viscol puternic înainte de Paște: zonele din România unde stratul de zăpadă atinge 10 cm

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță 3 zile de frig, ploi, lapoviță sau ninsoare în România, care vor apărea în urma formării unui ciclon în Marea Mediterană. Nici orașul București nu scapă de vremea capricioasă, chiar înainte de sărbătoarea Paștelui – 12 aprilie 2026. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea în Joia Mare și Vinerea Mare!

Vremea se va răci considerabil și la munte va fi viscol, care va așterne un nou strat de zăpadă. Ieri, în Carpații Meridionali și de Curbură, a viscolit puternic, cu rafale de vânt de până la 130 de km/h și cu vizibilitate sub 50 de metri, la altitudini de peste 1.600 de metri.

Prognoza meteo azi, 9 aprilie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță intensificări ale vântului de joi și până vineri, precum și ploaie, lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării. Rafalele de vânt vor avea între 70-90 km/h. În zonele în care va ploua se vor acumula 10-15 l/mp de apă. Izolat se va forma brumă.

Temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Transilvania, Maramureș și în nordul Moldovei și mai ales sub formă de ploaie în restul regiunilor. Noaptea, vor mai fi precipitații mixte, dar în restrângere ca arie către centrul și sudul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile și se va mai depune strat nou de zăpadă, local de până la 5…10 cm.

Izolat cantitățile de apă acumulate vor fi de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vestul, centrul și estul teritoriului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h. În centrul, estul și sudul țării sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare.

La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 70…90 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade, iar cele minime între -4 și 4 grade. Pe alocuri, în jumătatea de nord a țării se va produce brumă.

În Carpații Meridionali și Orientali va viscoli și se va depune un nou strat de zăpadă de 10-15 cm. Rafalele de vânt vor avea între 70 și 90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. La altitudini de peste 1.600 de metri vântul va atinge 100-120 km/h și vizibilitatea va scădea sub 50 de m.

Vremea de azi în București

În Capitală, temperaturile din termometre vor scădea brusc față de normalul acestei perioade. Cerul va fi înnorat și vor apărea ploile slabe, posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

Potrivit ANM, ziua de joi și dimineața zilei de vineri, 10 aprilie, vor fi caracterizate de o vreme deosebit de rece. Sfatul nostru este să nu renunțați la gecile pufoase sau măcar să optați pentru un pulovăr gros, dacă ați trecut deja la gecile de primăvară.

„Și în zona Capitalei, temperaturile vor scădea de la o zi la alta, astfel încât de la valori de 23 de grade vom ajunge la 18 grade și 13-14 grade, pentru ca până la finalul săptămânii să consemnăm doar aproximativ 10 grade Celsius”, a mărturisit șefa ANM, Elena Mateescu, potrivit Digi24.ro.

Vremea de azi în România

Încă de miercuri, 8 aprilie, ANM a anunțat cod galben de vijelii pentru mai multe zone din România. Viteza vântului a atins și 130 km/h oră în Carpații Meridionali și de Curbură. După data de 9 aprilie, probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere.

Cluj-Napoca – temperaturile vor atinge 7 grade ziua și vor coborî spre -1 grad noaptea. Nu sunt așteptate ploi, iar vântul va fi mai slab comparativ cu ziua de miercuri – rafalele vor depăși 26 km/h. Soarele va răsări la 06:50 și va apune la 20:05.

Timișoara – maximele vor fi de 10-11 grade, iar minimele de 2 grade. Vor fi ploi pe alocuri, cu precipitații de 1 mm. Vântul va depăși 21 km/h, iar soarele va răsări la 07:01 și va apune la 20:14.

Iași – se vor înregistra 7–8 grade ziua și 3 grade noaptea, cu posibile ploi pe alocuri. Rafalele de vânt vor depăși 28 km/h. Soarele va răsări la 06:33 și va apune la 19:50.

Craiova – temperaturile vor ajunge la 12–13 grade, cu minime de 4 grade noaptea. Vântul va bate cu 24 km/h. Soarele va răsări la 06:52 și va apune la 20:02.

Constanța – maximele vor fi de 8 grade și minimele de 5 grade, cu ploi care se vor intensifica și vor aduce precipitații de 5 mm. Rafalele de vânt vor depăși 22 km/h. Soarele va răsări la 06:32 și va apune la 19:42.

Brașov – valorile maxime vor fi de 2 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade. Ploaia se va intensifica și va aduce precipitații de 6 mm, iar vântul va atinge 15 km/h. Sunt anunțate și averse de ninsoare moderată sau puternică, potrivit vremearomania.com. Soarele va răsări la 06:43 și va apune la 19:56.

