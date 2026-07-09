Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele în care scad temperaturile

Prognoza meteo pentru ziua de joi, 9 iulie, anunță un nou val de furtuni, vijelii, descărcări electrice și grindină pe alocuri. Potrivit meteorologilor ANM, vântul va sufla puternic și se vor aduna chiar și 30-40 l/mp de apă în unele zone. Află ce temperaturi vom avea!

Vremea de azi în România

Ziua de joi va aduce perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. După-amiaza și seara vom avea parte de averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt cuprinse între 50 și 70 km/h, vijelii în unele zone și grindină de dimensiuni mici si medii – 1-3 cm. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 l/mp și, izolat, peste 30-40 l/mp.

În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Va ploua pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana, cu cantități de apă ce vor atinge 5 sau 15 l/mp și rafale de vânt de 40-45 km/h. Temperaturile din sudul și sud-estul României vor fi în scădere.

Vom avea 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, iar în sudul Olteniei termometrele vor indica 3o de grade. Temperaturile minime ale zilei de 9 iulie vor scădea până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea de azi pe litoral

Vremea se răcește față de zilele anterioare și va fi instabilă. Vor fi înnorări după-amiaza și noaptea, când apar averse cu descărcări electrice, vânt mai intens – 50-70 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 l/mp. Maximele zilei de joi vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 16 și 18 grade Celsius. Apa mării va avea între 20 și 22 de grade Celsius.

Vremea de azi pe munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali. Aici vor apărea averse cu descărcări electrice, vânt puternic – 50-70 km/h – și grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă acumulate în zonele menționate vor atinge 15-20 l/mp, iar pe alocuri și 30-40 l/mp. Temperaturile vor scădea ușor.

Vremea de azi în București

Valorile termice de joi vor fi sub mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi înnorat ziua, iar spre seară fenomenul se va accentua. Vor fi averse cu cantități de apă ce vor atinge 5-8 l/mp și 15 l/mp în zone restrânse. Sunt posibile descărcări electrice și vânt puternic – 40-45 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 26-28 de grade, iar cea minimă de 12-15 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – temperatura maximă a zilei va atinge 22 de grade, iar cea minimă 9 grade Celsius. Va ploua slab și vântul va sufla cu 19 km/h.

Timișoara – maxima zilei va fi de 29 de grade, iar minima coboară până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 23 km/h, potrivit vremearomania.com.

Iași – termometrele vor indica o maximă de 23 de grade și o minimă de 11 grade Celsius, cu ploi pe parcursul zilei. Vântul va atinge 29 km/h.

Constanța – joi vor fi 23 de grade pe timpul zilei și 18 grade Celsius pe timpul nopții. Vântul va sufla cu 19 km/h.

Craiova – maxima zilei va indica 29 de grade, în timp ce minima va indica 14 grade Celsius. Vântul va sufla și aici cu 19 km/h.

Brașov – temperatura maximă de joi va urca până la 19 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 9 grade. Vântul va sufla cu 18 km/h și va ploua mai slab decât miercuri.

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