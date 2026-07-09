Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele în care scad temperaturile

Prognoza meteo pentru ziua de joi, 9 iulie, anunță un nou val de furtuni, vijelii, descărcări electrice și grindină pe alocuri. Potrivit meteorologilor ANM, vântul va sufla puternic și se vor aduna chiar și 30-40 l/mp de apă în unele zone. Află ce temperaturi vom avea!
Ziua de joi va aduce perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. După-amiaza și seara vom avea parte de averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt cuprinse între 50 și 70 km/h, vijelii în unele zone și grindină de dimensiuni mici si medii – 1-3 cm. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 l/mp și, izolat, peste 30-40 l/mp.
În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Va ploua pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana, cu cantități de apă ce vor atinge 5 sau 15 l/mp și rafale de vânt de 40-45 km/h. Temperaturile din sudul și sud-estul României vor fi în scădere.
Vom avea 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, iar în sudul Olteniei termometrele vor indica 3o de grade. Temperaturile minime ale zilei de 9 iulie vor scădea până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.
Vremea se răcește față de zilele anterioare și va fi instabilă. Vor fi înnorări după-amiaza și noaptea, când apar averse cu descărcări electrice, vânt mai intens – 50-70 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 l/mp. Maximele zilei de joi vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 16 și 18 grade Celsius. Apa mării va avea între 20 și 22 de grade Celsius.
Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali. Aici vor apărea averse cu descărcări electrice, vânt puternic – 50-70 km/h – și grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă acumulate în zonele menționate vor atinge 15-20 l/mp, iar pe alocuri și 30-40 l/mp. Temperaturile vor scădea ușor.
Valorile termice de joi vor fi sub mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi înnorat ziua, iar spre seară fenomenul se va accentua. Vor fi averse cu cantități de apă ce vor atinge 5-8 l/mp și 15 l/mp în zone restrânse. Sunt posibile descărcări electrice și vânt puternic – 40-45 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 26-28 de grade, iar cea minimă de 12-15 grade Celsius.
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