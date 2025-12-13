Acasă » Știri » Prognoza meteo de sâmbătă, 13 decembrie 2025. Vreme blândă pentru mijloc de decembrie, dar cu nori și ceață

De: Paul Hangerli 13/12/2025 | 06:30
Prognoza meteo de sâmbătă, 13 decembrie 2025. Sursa foto: Freepik.com

România rămâne și sâmbătă sub influența unui aer mai cald decât normalul perioadei, care continuă să țină la distanță masele de aer polar. Deși suntem aproape de mijlocul lunii decembrie, temperaturile se mențin la valori de toamnă târzie, în timp ce ceața și norii joși vor fi principalele „vedete” ale zilei în multe regiuni ale țării. Iarna rămâne, deocamdată, doar în calendar.

Vremea se menține neobișnuit de blândă la nivel național, cu temperaturi pozitive în aproape toată țara. Cerul va fi mai mult noros sau variabil, iar diminețile vor aduce ceață în zonele joase și în depresiuni. Precipitațiile lipsesc aproape complet, iar zăpada rămâne absentă din peisajul urban.

Vremea în Muntenia

În sudul țării, sâmbăta aduce o vreme relativ plăcută pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade de nebulozitate mai accentuată dimineața și seara. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 9°C, iar minimele vor coborî spre 2–3°C. Vântul va sufla slab, iar ceața poate apărea local în primele ore ale zilei.

Vremea în Oltenia

Oltenia rămâne sub un cer mai degrabă noros, fără precipitații. Temperaturile diurne vor atinge 6–7°C, iar noaptea valorile vor coborî spre 1–2°C. Atmosfera va fi calmă, însă umiditatea ridicată poate favoriza apariția ceții, mai ales în zonele joase.

Vremea în Transilvania

În centrul țării, dimineața va fi marcată de ceață densă, mai ales în depresiuni, care se poate menține până la orele prânzului. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în sud, situându-se între 5 și 7°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 0–2°C. Cerul va rămâne predominant noros pe parcursul zilei.

Vremea în Moldova

În Moldova, vremea rămâne blândă pentru mijloc de decembrie. Cerul va fi variabil spre noros, cu șanse reduse de precipitații. Maximele vor ajunge la 7–9°C, iar minimele se vor situa între 2 și 4°C. Ceața este posibilă dimineața, mai ales în zonele joase și la periferia orașelor.

Vremea în Banat și Crișana

În vestul țării, atmosfera va fi închisă, cu cer acoperit de nori stratiformi. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 6–7°C, iar minimele între 1 și 2°C. Vântul va fi slab, iar vremea va rămâne stabilă, fără fenomene extreme.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea continuă să fie printre cele mai calde regiuni ale țării. Influența Mării Negre va menține temperaturile maxime la 8–10°C, însă cerul va fi predominant noros. Umiditatea ridicată poate favoriza ceața dimineața și seara, iar vântul va sufla slab până la moderat dinspre mare.

Prognoza meteo pentru București și marile orașe

București

În Capitală, vremea rămâne atipic de blândă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu nori joși dimineața și perioade mai luminoase la prânz. Maximele vor atinge 8–9°C, iar minimele se vor situa între 2 și 3°C. Nu sunt așteptate precipitații.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua va debuta cu ceață locală, urmată de un cer mai mult noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 7°C, iar minimele între 2 și 3°C.

Iași

La Iași, vremea va fi relativ plăcută pentru sezon, cu maxime de 7–9°C și minime de 2–4°C. Cerul va fi temporar noros, iar ceața poate apărea în primele ore ale dimineții.

Constanța

În Constanța, cerul va rămâne mai mult acoperit, dar temperaturile vor urca până la 9–10°C. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 5–6°C, iar senzația de răcoare va fi accentuată de umiditatea ridicată.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi mohorâtă, cu cer noros și temperaturi maxime de aproximativ 6–7°C. Minimele vor coborî spre 1–2°C, fără riscuri de precipitații.

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, continuă tendința de vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul iernii. Temperaturile rămân pozitive în aproape toată țara, ceața și norii domină peisajul, iar zăpada lipsește cu desăvârșire din orașe. O zi liniștită, bună pentru deplasări și activități în aer liber, dar fără farmecul alb specific sărbătorilor de iarnă.

