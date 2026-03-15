Prognoza meteo azi, 15 martie 2026: Sudul României, cea mai caldă regiune cu până la 14°C

Prognoza meteo azi, 15 martie, 2026. În ansamblu, vremea va fi destul de stabilă și relativ plăcută pentru mijlocul lunii martie. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale ale perioadei, iar precipitațiile vor lipsi în majoritatea regiunilor. Sudul și vestul țării vor avea cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele din centru și regiunile montane vor rămâne ușor mai răcoroase. Atmosfera generală va fi una favorabilă pentru activități în aer liber și deplasări.

Vremea se va menține relativ plăcută pentru mijlocul lunii martie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste media perioadei în multe zone ale țării. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în sud și vest, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în ansamblu, între 10 și 14 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 0–6 grade, în funcție de regiune.

Vremea de azi în România

Nord și vest

În regiunile din nord și vest vremea va fi în general destul de stabilă, cu cer variabil și perioade însorite. Vântul va sufla slab, iar atmosfera va fi plăcută pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–13°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 2–4°C.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării vremea va fi mai blândă, cu intervale mai lungi de soare. Condițiile vor fi bune pentru activități în aer liber, iar vântul va fi slab. Maximele vor atinge 12–14°C, iar minimele vor coborî spre 3–5°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării se anunță o zi predominant senină, cu temperaturi ușor peste media perioadei. Maximele vor ajunge la 13–14°C, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 3–4°C.

Est și nord-est

În Moldova și nord-estul țării cerul va fi temporar noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–12°C, iar minimele nocturne vor fi de 1–3°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane vremea va fi ușor mai răcoroasă, cu cer variabil și posibile înnorări temporare. Maximele vor atinge 8–11°C, iar minimele pot coborî spre 0–2°C, mai ales în depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral vremea va fi relativ plăcută, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–13°C, iar minimele vor fi în jur de 5–6°C.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi destul de plăcută pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab, iar atmosfera va fi stabilă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13°C, iar minima nopții va coborî spre 4°C.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua de mâine aduce o vreme relativ plăcută, cu cer variabil și perioade însorite. Temperaturile vor urca până la aproximativ 11–12°C, iar noaptea valorile termice vor coborî spre 2–3°C. Atmosfera va fi în general stabilă, cu vânt slab.

La Timișoara, vremea va fi ușor mai caldă decât în alte zone ale țării. Cerul va fi variabil, cu intervale de soare, iar temperatura maximă va ajunge la 13°C. Minima nopții va fi de aproximativ 3°C, iar vântul va sufla slab.

În Iași, cerul va fi parțial noros pe parcursul zilei, însă fără precipitații importante. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–11°C, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 2°C. Vremea se va menține relativ stabilă.

În Craiova, ziua va fi destul de plăcută și ușor mai caldă decât în restul țării. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor urca până la 13–14°C. Minima nopții va coborî spre 3°C, iar vântul va fi slab.

La Constanța, vremea va fi influențată de apropierea Mării Negre. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 12–13°C. Noaptea, valorile termice vor coborî spre 6°C, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În Brașov, vremea va fi ușor mai răcoroasă decât în restul țării. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la 9–10°C. Minima nopții va coborî spre 1–2°C, mai ales spre dimineață.

