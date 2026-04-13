Prognoza meteo pentru a doua zi de Paște. Zonele în care vin ploi abundente și temperaturi tot mai scăzute

În a doua zi de Paște, vremea rămâne mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, deși temperaturile vor crește ușor pe parcursul zilei. Diminețile și nopțile vor fi reci, cu risc de brumă în unele regiuni, iar ploile slabe vor apărea izolat, mai ales în est și sud-est. Primăvara își face simțită prezența timid, dar încă nu reușește să aducă temperaturi pe deplin confortabile.

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea din România va continua să se încălzească ușor, în special pe parcursul zilei, însă valorile termice vor rămâne, în general, sub cele normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția pe arii restrânse, mai ales în est și sud-est.

Vremea în România în a doua zi de Paște

În zona montană, în special în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, cu intensificări în a doua parte a nopții în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 50–60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor coborî până la -6 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 7–8 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, în nord și centru, se va produce local brumă, iar în sud-est izolat va fi ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi ușor mai blândă comparativ cu restul regiunilor. Temperaturile maxime vor ajunge până la 15–17 grade în vest, în timp ce minimele vor coborî până la 2–7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări în Banat, mai ales pe timpul nopții.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor rămâne sub normalul perioadei. Maximele vor atinge 13–15 grade, iar minimele vor fi de 3–5 grade. Vor fi înnorări temporare și condiții de ploi slabe trecătoare, iar izolat se va semnala ceață, mai ales dimineața.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea temperaturi ușor mai ridicate, cu maxime de până la 16–17 grade și minime între 4 și 7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene semnificative.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade, iar minimele pot coborî până la 0–3 grade. Se vor semnala ploi slabe pe arii restrânse, mai ales pe timpul zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de 9–12 grade și minime care pot coborî până la -6 grade în estul Transilvaniei. În zonele montane, vor apărea precipitații mixte, iar dimineața și noaptea se va produce brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi răcoroasă, cu maxime de 12–14 grade și minime de 4–6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor fi ploi slabe și condiții de ceață.

Vremea de azi în București

În București, regimul termic va rămâne sub normalul perioadei. Temperatura maximă va fi de 14–15 grade, iar cea minimă de 3–5 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unor ploi slabe trecătoare pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în marile orașe

În marile orașe ale țării, vremea va reflecta contrastul dintre o primăvară timidă și nopțile încă reci. Diminețile vor fi răcoroase, pe alocuri chiar reci, în timp ce la prânz temperaturile vor urca ușor, fără a atinge însă valorile obișnuite pentru această perioadă.

La Cluj-Napoca, ziua aduce temperaturi de 11–13 grade, dar noaptea valorile pot coborî sub pragul înghețului, până la -2–1 grad, ceea ce menține senzația de frig.

În Timișoara, vremea va fi mai blândă, cu maxime de 16–17 grade și minime de 6–8 grade, fiind una dintre cele mai „calde" zone din țară în acest interval.

La Iași, temperaturile vor ajunge la 12–14 grade ziua, în timp ce nopțile vor rămâne reci, cu valori de 2–4 grade și posibile înnorări.

În Craiova, maximele vor fi de 15–16 grade, iar minimele de 5–7 grade, într-un regim termic ușor mai confortabil.

Pe litoral, la Constanța, vremea va fi răcoroasă, cu temperaturi de 12–14 grade ziua și 5–7 grade noaptea, însoțite de înnorări temporare.

În Brașov, frigul se va resimți mai accentuat, cu maxime de 9–11 grade și minime care pot coborî până la -5–-2 grade, mai ales în cursul nopții.

