Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru azi, 22 martie 2026. Vreme variabilă în nordul țării: nori și ploi slabe pe arii restrânse

Prognoza meteo pentru azi, 22 martie 2026. Vreme variabilă în nordul țării: nori și ploi slabe pe arii restrânse

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 05:30
Prognoza meteo pentru azi, 22 martie 2026. Vreme variabilă în nordul țării: nori și ploi slabe pe arii restrânse
Vremea se menține rece, sursa-colaj CANCAN.RO

Ziua de 22 martie aduce o vreme mai rece și mai instabilă față de începutul lunii, cu temperaturi moderate și ploi în multe regiuni. Deși nu vorbim de frig sever, atmosfera va fi mai apropiată de final de iarnă decât de primăvară autentică, mai ales în zonele din nord și centru.

Vremea în România

Conform ANM, pe 22 martie, vremea va fi în general răcoroasă și schimbătoare în România, după răcirea anunțată de meteorologi începând cu a doua parte a lunii. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea pe arii relativ extinse, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 și 14 grade Celsius, iar minimele între 0 și 6 grade.

Vremea pe regiuni

Nord și vest
În nordul și vestul țării, temperaturile vor fi de 10–14°C, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe arii extinse. Vântul va sufla moderat, mai ales în zonele deschise.

Sud și sud-est
În sud și sud-est, maximele vor ajunge la 11–14°C. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea în special spre seară. Dimineața sunt posibile condiții de ceață.

Oltenia și sud-vest
Oltenia și sud-vestul vor avea temperaturi de 12–14°C, ușor mai ridicate decât în restul țării. Cerul va fi variabil, dar cu episoade de ploaie slabă.

Est și nord-est
În est și nord-est, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 8–12°C. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi mai frecvente.

Centrul țării și zona Carpaților
În centrul țării, temperaturile vor fi de 8–11°C, iar la munte mai scăzute. În zonele montane vor apărea precipitații mixte, iar vântul va avea intensificări.

Dobrogea și zona Mării Negre
În Dobrogea, maximele vor fi de 10–13°C, cu cer variabil și înnorări temporare. Pe litoral, vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi ușor mai rece decât în zilele precedente, cu o maximă de 12–13°C și o minimă de 3–5°C. Cerul va avea înnorări, iar trecător sunt posibile ploi slabe.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge la 9–11°C, cu minime de 1–3°C. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe pe parcursul zilei.

La Timișoara, se vor înregistra maxime de 12–14°C și minime de 4–6°C. Vremea va fi închisă, cu înnorări și ploi trecătoare.

În Iași, temperaturile vor urca până la 9–11°C, iar minimele vor coborî spre 1–3°C. Cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile vor fi mai frecvente.

La Craiova, maximele vor ajunge la 12–14°C, cu minime de 3–5°C. Cer variabil, dar cu posibile ploi slabe spre seară.

În Constanța, temperaturile vor fi de 10–12°C, cu minime de 5–7°C. Vântul va sufla moderat, iar cerul va avea înnorări temporare.

La Brașov, vremea va fi mai rece, cu maxime de 8–10°C și minime de 0–2°C. Sunt posibile ploi slabe sau precipitații mixte.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată

Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile

 

 

