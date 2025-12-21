Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid

Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar d difuzează şi emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, iar canalele sportive propun transmisiuni live și analize concentrate pe fotbalul european.

Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.

Program TV 21 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:00 – Doctor de bine

10:30 – Umami: al 5-lea gust

11:00 – Minionii 2

13:00 – Apropo TV

14:00 – Crăciunul cu familia Krank

16:00 – Singur acasă 3

20:00 – Las Fierbinţi

22:00 – Greu de ucis 3

00:30 – Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator

Program Antena 1

09:00 – Neatza de weekend

13:00 – Observator

14:00 – Angel Falls: Craciun ca-n romane

16:00 – Batalie pe veselie (R)

18:00 – Medicool

19:00 – Observator – Sport / Meteo

20:00 – Chefi la cuțite



23:30 – Anul nou care n-a fost

Program Prima TV

07:00 – Sănătate cu stil (R)

07:30 – Connect (R)

08:00 – Zona de conflict (R)

09:00 – Insider politic (R)

13:10 – Sinu, râul pasiunilor

10:00 – Teleshopping

12:00 – Dumbrava minunată (R)

14:00 – Liceenii (R)

16:00 – Cronica cârcotaşilor (R)

18:00 – Focus 18

19:00 – Secretele președintelui

20:00 – Schimb de mame

Program Kanal D

07:00 – Știrile Kanal D (R)

07:30 – Sport, dietă şi o vedetă

08:00 – Pastila de râs

08:30 – The floor (R)

10:30 – Apel la consilier

11:00 – ROventura (R)

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:30 – Asta-i România!

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii – Gala

21:00 – Hai ca poti!

Digi Sport

14:00 – Live Superliga: Hermannstadt-Petrolul Etapa 21

16:30 – Live Superliga: Universitatea Cluj-Farul Constanta Etapa 21

20:00 – Live Superliga: FCSB-Rapid Etapa 21

