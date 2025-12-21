Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid

Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar d difuzează şi emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, iar canalele sportive propun transmisiuni live și analize concentrate pe fotbalul european.
Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.
Program TV 21 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile Pro TV
- 10:00 – Doctor de bine
- 10:30 – Umami: al 5-lea gust
- 11:00 – Minionii 2
- 13:00 – Apropo TV
- 14:00 – Crăciunul cu familia Krank
- 16:00 – Singur acasă 3
- 20:00 – Las Fierbinţi
- 22:00 – Greu de ucis 3
- 00:30 – Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator
Program Antena 1
- 09:00 – Neatza de weekend
- 13:00 – Observator
- 14:00 – Angel Falls: Craciun ca-n romane
- 16:00 – Batalie pe veselie (R)
- 18:00 – Medicool
- 19:00 – Observator – Sport / Meteo
- 20:00 – Chefi la cuțite
- 23:30 – Anul nou care n-a fost
Program Prima TV
- 07:00 – Sănătate cu stil (R)
- 07:30 – Connect (R)
- 08:00 – Zona de conflict (R)
- 09:00 – Insider politic (R)
- 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
- 10:00 – Teleshopping
- 12:00 – Dumbrava minunată (R)
- 14:00 – Liceenii (R)
- 16:00 – Cronica cârcotaşilor (R)
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Secretele președintelui
- 20:00 – Schimb de mame
- 07:00 – Știrile Kanal D (R)
- 07:30 – Sport, dietă şi o vedetă
- 08:00 – Pastila de râs
- 08:30 – The floor (R)
- 10:30 – Apel la consilier
- 11:00 – ROventura (R)
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 14:30 – Asta-i România!
- 16:00 – Casa iubirii
- 18:00 – Știrile Kanal D
- 19:00 – Casa iubirii – Gala
- 21:00 – Hai ca poti!
Digi Sport
- 14:00 – Live Superliga: Hermannstadt-Petrolul Etapa 21
- 16:30 – Live Superliga: Universitatea Cluj-Farul Constanta Etapa 21
- 20:00 – Live Superliga: FCSB-Rapid Etapa 21
