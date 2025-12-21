Acasă » Știri » Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid

Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid

De: David Ioan 21/12/2025 | 08:30
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
Program TV 21 decembrie 2025. Sursa foto Pexels.com

Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar d difuzează şi emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, iar canalele sportive propun transmisiuni live și analize concentrate pe fotbalul european.

Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.

Program TV 21 decembrie 2025

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile Pro TV
  • 10:00 – Doctor de bine
  • 10:30 – Umami: al 5-lea gust
  • 11:00 – Minionii 2
  • 13:00 – Apropo TV
  • 14:00 – Crăciunul cu familia Krank
  • 16:00 – Singur acasă 3
  • 20:00 – Las Fierbinţi
  • 22:00 – Greu de ucis 3
  • 00:30 – Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator

Program Antena 1

  • 09:00 – Neatza de weekend
  • 13:00 – Observator
  • 14:00 – Angel Falls: Craciun ca-n romane
  • 16:00 – Batalie pe veselie (R)
  • 18:00 – Medicool
  • 19:00 – Observator – Sport / Meteo
  • 20:00 – Chefi la cuțite
  • 23:30 – Anul nou care n-a fost

Program Prima TV

  • 07:00 – Sănătate cu stil (R)
  • 07:30 – Connect (R)
  • 08:00 – Zona de conflict (R)
  • 09:00 – Insider politic (R)
  • 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
  • 10:00 – Teleshopping
  • 12:00 – Dumbrava minunată (R)
  • 14:00 – Liceenii (R)
  • 16:00 – Cronica cârcotaşilor (R)
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:00 – Secretele președintelui
  • 20:00 – Schimb de mame
Program Kanal D
  • 07:00 – Știrile Kanal D (R)
  • 07:30 – Sport, dietă şi o vedetă
  • 08:00 – Pastila de râs
  • 08:30 – The floor (R)
  • 10:30 – Apel la consilier
  • 11:00 – ROventura (R)
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 14:30 – Asta-i România!
  • 16:00 – Casa iubirii
  • 18:00 – Știrile Kanal D
  • 19:00 – Casa iubirii – Gala
  • 21:00 – Hai ca poti!

Digi Sport

  • 14:00 – Live Superliga: Hermannstadt-Petrolul Etapa 21
  • 16:30 – Live Superliga: Universitatea Cluj-Farul Constanta Etapa 21
  • 20:00 – Live Superliga: FCSB-Rapid Etapa 21

CITEŞTE ŞI: Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu

Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Știri
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Știri
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în…
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să ...
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Calendar ortodox 21 decembrie. Rugăciunea Sfintei Mucenițe Iuliana ucisă de logodnic
Calendar ortodox 21 decembrie. Rugăciunea Sfintei Mucenițe Iuliana ucisă de logodnic
Vezi toate știrile
×