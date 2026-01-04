Program TV 4 ianuarie 2026. Filmul ”101 dalmațieni” e în grila Antena 1

Duminică, 4 ianuarie, te poți bucura de o gamă variată de programe la televizor. Grilă este variată de programe, cu emisiuni de divertisment, știri, filme pentru toate gusturile și producții dedicate întregii familii. De la matinale și show-uri consacrate, până la filme de acțiune și seriale îndrăgite, telespectatorii au la dispoziție numeroase opțiuni pe principalele canale din România. Iată programul TV pentru Antena 1, Prima TV, Kanal D și PRO TV.

Astăzi este o zi ideală de petrecut alături de familie și de a te bucura de momente de relaxare în fața televizorului. Programul oferă o combinație de filme captivante, seriale îndrăgite, emisiuni de divertisment și știri, astfel încât fiecare membru al familiei să găsească ceva pe placul său.

Program Pro TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:00 – Țup – Imposibil e doar un cuvânt

11:00 – Șefa a intrat la apă

13:00 – Pe aripile speranței

15:00 – Tineri însurăței

16:45 – Pumni de oțel

19:00 – Știrile Pro TV

20:00 – Drumul terorii

22:00 – Nobody: Erou de serviciu

23:30 – Cod roșu de jaf

Program Antena 1

09:00 – Neatza de weekend

13:00 – Observator

14:00 – Curcubeul dragostei

15:45 – Profu’ de spionaj (R)

17:30 – 101 Dalmațieni (R)

19:00 – Observator

20:00 – Eroi de sacrificiu 2

22:00 – Labirintul: Evadarea

Program Kanal D

07:00 – Știrile Kanal D (R)

07:30 – Sport, dietă și o vedetă

08:00 – Fata de la fereastră (R)

10:30 – Apel la consilier

11:00 – ROventura (R)

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:30 – Asta-i România!

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii – Gala

21:00 – Hai că poți!

00:00 – Știrile Kanal D (R)

Program Prima TV

07:00 – Flash monden (R)

08:00 – Robo-Dog (R)

12:00 – Tinerețe fără bătrânețe (R)

14:00 – Veronica (R)

16:00 – Cronica cârcotașilor (R)

18:00 – Focus 18

19:00 – Secretele președintelui

20:00 – Schimb de mame

22:00 – Secretele președintelui (R)

23:00 – Papiland: prieteni pe viață

23:30 – 50/50

Program Digi Sport

18:15 – Live La Liga: Real Madrid-Betis

19:15 – Live Stirile Digi Sport

19:45 –Live Digi Sport Special

21:15 – Live Stirile Digi Sport

21:45 – Live Serie A: Inter-Bologna

