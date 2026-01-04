Program TV 4 ianuarie 2026. Filmul ”101 dalmațieni” e în grila Antena 1

Duminică, 4 ianuarie, te poți bucura de o gamă variată de programe la televizor. Grilă este variată de programe, cu emisiuni de divertisment, știri, filme pentru toate gusturile și producții dedicate întregii familii. De la matinale și show-uri consacrate, până la filme de acțiune și seriale îndrăgite, telespectatorii au la dispoziție numeroase opțiuni pe principalele canale din România. Iată programul TV pentru Antena 1, Prima TV, Kanal D și PRO TV.
Astăzi este o zi ideală de petrecut alături de familie și de a te bucura de momente de relaxare în fața televizorului. Programul oferă o combinație de filme captivante, seriale îndrăgite, emisiuni de divertisment și știri, astfel încât fiecare membru al familiei să găsească ceva pe placul său.
Program Pro TV
07:00 – Știrile Pro TV
10:00 – Țup – Imposibil e doar un cuvânt
11:00 – Șefa a intrat la apă
13:00 – Pe aripile speranței
15:00 – Tineri însurăței
16:45 – Pumni de oțel
19:00 – Știrile Pro TV
20:00 – Drumul terorii
22:00 – Nobody: Erou de serviciu
23:30 – Cod roșu de jaf
Program Antena 1
09:00 – Neatza de weekend
13:00 – Observator
14:00 – Curcubeul dragostei
15:45 – Profu’ de spionaj (R)
17:30 – 101 Dalmațieni (R)
19:00 – Observator
20:00 – Eroi de sacrificiu 2
22:00 – Labirintul: Evadarea
Program Kanal D
07:00 – Știrile Kanal D (R)
07:30 – Sport, dietă și o vedetă
08:00 – Fata de la fereastră (R)
10:30 – Apel la consilier
11:00 – ROventura (R)
12:00 – Știrile Kanal D
13:00 – În căutarea adevărului
14:30 – Asta-i România!
16:00 – Casa iubirii
18:00 – Știrile Kanal D
19:00 – Casa iubirii – Gala
21:00 – Hai că poți!
00:00 – Știrile Kanal D (R)
Program Prima TV
07:00 – Flash monden (R)
08:00 – Robo-Dog (R)
12:00 – Tinerețe fără bătrânețe (R)
14:00 – Veronica (R)
16:00 – Cronica cârcotașilor (R)
18:00 – Focus 18
19:00 – Secretele președintelui
20:00 – Schimb de mame
22:00 – Secretele președintelui (R)
23:00 – Papiland: prieteni pe viață
23:30 – 50/50
Program Digi Sport
18:15 – Live La Liga: Real Madrid-Betis
19:15 – Live Stirile Digi Sport
19:45 –Live Digi Sport Special
21:15 – Live Stirile Digi Sport
21:45 – Live Serie A: Inter-Bologna
CITEȘTE ȘI: Cine este și cu ce se ocupă Călin Donca de la Survivor. L-a dat în judecată pe Dorian Popa!
Fosta asistentă a lui Capatos, la limita epuizării. Ce a scos-o din minți în 2025: „Nu am mai avut control”