Cine este și cu ce se ocupă Călin Donca de la Survivor. L-a dat în judecată pe Dorian Popa!

De: Andreea Stăncescu 02/01/2026 | 22:38
Cine este călin Donca / Sursa foto: Social media
Emisiunea Survivor revine pe micile ecrane începând cu 9 ianuarie, iar noul sezon se anunță unul plin de surprize. Concurenții promit provocări intense, experiențe-limită și momente care vor ține publicul în fața televizoarelor. Printre participanți se numără și persoane controversate, care au fost în atenția opiniei publice în ultimii ani. Călin Donca este unul dintre acestea, după ce a fost condamnat în 2023, fiind cercetat pentru evaziune fiscală. 

Călin Donca este un om de afaceri din Brașov, cunoscut pentru problemele sale recente cu legea. În luna septembrie 2023, milionarul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind acuzat de procurori de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. După aproximativ trei luni petrecute în detenție, Donca a fost mutat în arest la domiciliu, iar ulterior a ajuns sub control judiciar.

Acesta deține și o afacere cu panouri fotovoltaice, ce i-a adus milioane de euro în conturile sale. În această perioadă, relația sa cu Dorian Popa, pe care îl considera prieten, s-a deteriorat puternic. Artistul l-a acuzat public că ar fi fost indus în eroare într-o investiție legată de panouri fotovoltaice, acuzații formulate în timp ce Călin Donca se afla deja în arest.

Sursa foto: Social media

Călin Donca, scandal cu Dorian Popa

Ca reacție, omul de afaceri a decis să îl acționeze în instanță pe Dorian Popa pentru defăimare, solicitând despăgubiri considerabile. Ulterior, acesta a transmis că ar fi dispus să renunțe la proces, cu condiția ca cei doi să aibă o discuție deschisă, într-un cadru public, precum o emisiune sau un podcast.

​„Sunt de acord ca să retrag orice acțiune legală împotriva lui Dorian Popa. Bineînțeles, în cazul în care are bărbăția, are demnitatea, ca să ne vedem în cadrul unei emisiuni, în cadrul unui podcast. Bineînțeles, acest lucru să fie și către urmăritorii lui, în care el, pur și simplu, să discute cu mine despre ce s-a întâmplat, ce a zis și, dacă careva dintre noi a greșit, să lăsăm publicul ca să vadă lucrul acesta. Fără o astfel de acțiune, eu va trebui ca să îmi dovedesc, mai departe, dreptatea în instanță și, mai departe, în online, de 3-4 ori pe an, când tot voi vorbi despre el și voi reaminti tuturor ce fel de om este”, a spus Călin Donca la acel moment.

Pe plan personal, afaceristul are o familie numeroasă. Este căsătorit de aproape 20 de ani cu soția sa, Orianda, pe care a cunoscut-o în cadrul unui seminar susținut chiar de el. Relația lor s-a consolidat rapid, iar împreună au cinci copii: Ariadna, Ovidius, Arisha, Ares și Areea.

