Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1

Dacă vrei să știi ce poți urmări la televizor în această zi de vineri, 9 ianuarie, ți-am pregătit programul complet al principalelor posturi TV din România. De la emisiuni de divertisment și știri, până la seriale, reality-show-uri și filme de seară, iată ce au pregătit principalele posturi pentru telespectatori.

Program TV astăzi, 9 ianuarie

De astăzi, 9 ianuarie, Survivor începe la PRO TV, fiind difuzată de la ora 20:30. Show-ul de aventură va putea fi urmărit timp de trei zile consecutiv: vineri, de la 20:30, iar sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, telespectatorii fiind invitați să urmărească primele confruntări și provocările intense din competiție.

PRO TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:30 – Vorbește lumea

13:00 – Știrile Pro TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile Pro TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile Pro TV

20:30 – Las Fierbinți

22:30 – Kingsman: Cercul de aur

ANTENA 1

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

17:00 – Observator

18:00 – Survivor: Povești din junglă (premieră)

19:00 – Observator

20:30 – Survivor (premieră)

23:30 – Power Couple – La bine și la greu (R)

PRIMA TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Iubiri vinovate (R)

11:00 – Teleshopping

13:00 – 50/50 (R)

14:00 – Focus

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:30 – 50/50

20:00 – Trandafirul galben

22:30 – Sora Betty

KANAL D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow Us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

23:00 – Cincizeci de umbre ale lui Black

