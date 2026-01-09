Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1

Dacă vrei să știi ce poți urmări la televizor în această zi de vineri, 9 ianuarie, ți-am pregătit programul complet al principalelor posturi TV din România. De la emisiuni de divertisment și știri, până la seriale, reality-show-uri și filme de seară, iată ce au pregătit principalele posturi pentru telespectatori.
De astăzi, 9 ianuarie, Survivor începe la PRO TV, fiind difuzată de la ora 20:30. Show-ul de aventură va putea fi urmărit timp de trei zile consecutiv: vineri, de la 20:30, iar sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, telespectatorii fiind invitați să urmărească primele confruntări și provocările intense din competiție.
PRO TV
07:00 – Știrile Pro TV
10:30 – Vorbește lumea
13:00 – Știrile Pro TV
14:00 – Lecții de viață
15:00 – La Măruță
17:00 – Știrile Pro TV
18:00 – Batem palma?
19:00 – Știrile Pro TV
20:30 – Las Fierbinți
22:30 – Kingsman: Cercul de aur
ANTENA 1
08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani
12:00 – Observator
14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere
17:00 – Observator
18:00 – Survivor: Povești din junglă (premieră)
19:00 – Observator
20:30 – Survivor (premieră)
23:30 – Power Couple – La bine și la greu (R)
PRIMA TV
07:00 – Exclusiv VIP (R)
09:00 – Iubiri vinovate (R)
11:00 – Teleshopping
13:00 – 50/50 (R)
14:00 – Focus
16:00 – Exclusiv VIP
18:00 – Focus 18
19:30 – 50/50
20:00 – Trandafirul galben
22:30 – Sora Betty
KANAL D
07:00 – Secrete de familie
08:00 – Follow Us
10:00 – Casa iubirii
12:00 – Știrile Kanal D
13:00 – În căutarea adevărului
15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
16:30 – Casa iubirii
19:00 – Știrile Kanal D
20:00 – Fata de la fereastră
23:00 – Cincizeci de umbre ale lui Black
