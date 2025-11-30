Acasă » Știri » Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 19:34
Ce program vor avea magazinele de 1 decembrie / Sursa foto: Freepik

Românii se bucură anul acesta de o mini-vacanță, deoarece 30 noiembrie, Ziua Sfântului Andrei, pica duminică, iar 1 decembrie, Ziua Națională a României, este luni, oferind astfel două zile libere consecutive. Mulți români se pregătesc pentru mesele festive de 1 decembrie, ceea ce face ca programul magazinelor să fie deosebit de important, pentru a-și putea achiziționa toate produsele necesare fără griji.

Pe 1 decembrie, românii sărbătoresc Ziua Națională a României, o zi încărcată de semnificație istorică și tradițională, marcată prin ceremonii, parade și momente festive. Chiar dacă este zi liberă, mulți își fac cumpărăturile, iar pentru 2025 majoritatea supermarketurilor importante și-au anunțat programul aproape normal. Pentru a evita aglomerația, este recomandat să se facă cumpărăturile în afara orelor de vârf, astfel încât experiența să fie mai comodă și mai rapidă.

Mulți angajatori au decis să ajusteze programul de lucru pentru a le oferi zile libere angajaților, în special luni, 1 decembrie, când România marchează 107 ani de la Marea Unire. Această măsură le permite salariaților să se bucure de sărbătoare alături de familie și prieteni, dar și să participe la evenimentele festive dedicate Zilei Naționale, fără grija serviciului.

Sursa foto: Freepik

Ce program au magazinele

Supermarketurile PENNY, Kaufland, Carrefour și Auchan și-au anunțat programul pentru 1 decembrie 2025, menținând, în general, orarul obișnuit, pentru ca românii să își facă cumpărăturile fără probleme.

Magazinele PENNY vor fi deschise între 07:00 și 22:00, respectând programul obișnuit. Kaufland va funcționa în mare parte normal, deși unele locații pot avea mici variații de orar.

Locațiile Carrefour își vor păstra programul standard, fiind deschise pe tot parcursul zilei. În rețeaua Auchan, hipermarketurile vor funcționa conform programului obișnuit, fără modificări majore.

