Proteste în Veneția din cauza nunții grandioase a lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez. IREAL ce a apărut în Piața San Marco. VIDEO

Cu doar câteva zile înainte de nunta grandioasă dintre Jeff Bezos și Lauren Sanchez, Veneția a fost scena unor proteste intense împotriva miliardarului american. Activiști locali și internaționali îl acuză pe fondatorul Amazon că ocolește plata taxelor și profită de influența sa financiară pentru a transforma un oraș simbolic într-un decor privat de nuntă. Cât a costat nunta anului vezi AICI.

Potrivit pagesix.com, luni- 23 iunie, Greenpeace a desfășurat un banner uriaș în Piața San Marco, cu chipul lui Bezos zâmbind și mesajul:

„If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax. (Dacă poți închiria Veneția pentru nunta ta, poți plăti mai multe taxe).”