Acasă » Știri » Psihologii au descoperit că toți oamenii care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare, au această trăsătură de caracter

Psihologii au descoperit că toți oamenii care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare, au această trăsătură de caracter

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 16:08
Psihologii au descoperit că toți oamenii care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare, au această trăsătură de caracter
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Există destul de mulți oameni care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare. Și deși poate părea un obicei ciudat, se pare că acest tip de discurs este, de fapt, benefic. Vorbitul cu sine însuși, cu voce tare, este mult mai răspândit decât credem și ascunde beneficii neașteptate. Mai mult, psihologii au observat că persoanele care recurg frecvent la acest tip de dialog au o caracteristică aparte.

Deși poate să fie considerat de mulți un comportament neobișnuit, autodialogul reprezintă un mecanism prin care creierul își pune ordine în informații. Acest proces apare încă din copilărie, când cei mici își verbalizează acțiunile pentru a înțelege mai bine lumea din jur. Odată cu înaintarea în vârstă, obiceiul nu dispare complet, iar numeroase cercetări arată că poate avea efecte surprinzător de pozitive asupra minții.

Mai mult, psihologii spun că persoanele care recurg frecvent la acest tip de dialog sunt mai conștiente de propriile gânduri și mult mai preocupate de organizare, autocontrol și dezvoltare personală.

Vorbitul cu sine înșăți, cu voce tare, este benefic

Potrivit studiilor din domeniul psihologiei cognitive, persoanele care vorbesc cu voce tare atunci când rezolvă probleme sau caută diferite obiecte își pot îmbunătăți atenția și memoria. Profesorul Gary Lupyan, de la Universitatea Wisconsin-Madison, a explicat că verbalizarea informațiilor ajută creierul să mențină mai ușor active anumite imagini și detalii. Concret, dacă repeți cu voce tare ceea ce cauți, șansele să găsești mai repede acel lucru cresc considerabil.

De asemenea, acest obicei funcționează și ca o metodă de automotivare. Specialiștii au observat că oamenii care își oferă singuri indicații sau încurajări reușesc să rămână concentrați mai mult timp și să gestioneze mai eficient situațiile complicate. Un experiment realizat pe sportivi a arătat că aceia care își verbalizau mișcările și strategiile aveau rezultate mai bune decât cei care păstrau totul la nivel mental.

Vorbitul cu sine înșiși, cu voce tare, este benefic

Un alt avantaj important este legat de gestionarea emoțiilor. Cercetările arată că exprimarea gândurilor cu voce tare poate reduce stresul și poate aduce mai multă claritate în momentele tensionate. În situații de anxietate, indecizie sau după un eșec, dialogul cu propria persoană ajută la procesarea emoțiilor și la găsirea unor soluții mai rapide.

Mai mult, psihologii au descoperit că vorbirea la persoana a treia poate amplifica aceste beneficii. Se pare că atunci când oamenii își rostesc numele și își analizează problemele ca și cum ar vorbi despre altcineva, reușesc să se detașeze emoțional și să privească situațiile cu mai multă luciditate.

Așadar, deși la prima vedere vorbitul cu sine înăți, cu voce tare, poate părea neobișnuit, în realitate înseamnă o minte mai activă, o organizare mai bună și o gestionare mai eficientă a emoțiilor.

 

CITEȘTE ȘI:

Specialiști explică unul dintre secretele fericirii. De ce nu gândirea pozitivă, ci reducerea nevoii de validare externă contează mai mult

Tânăra care face 14 facultăți în același timp și are și job. Cum reușește să le ducă pe toate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de la Moara de Vânt, de fapt
Știri
Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de la Moara…
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu mesaj
Știri
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu mesaj
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac,...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
Click.ro
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru...
ULTIMA ORĂ
Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de ...
Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de la Moara de Vânt, de fapt
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu ...
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu mesaj
Fiul lui Ciprian Verdeș ar fi premeditat totul! Cum a pus la cale planul diabolic de a-și ucide tatăl
Fiul lui Ciprian Verdeș ar fi premeditat totul! Cum a pus la cale planul diabolic de a-și ucide tatăl
Test psihologic | Alege una dintre aceste 4 pisici din imagine! Răspunsul îți va spune ce fel de om ...
Test psihologic | Alege una dintre aceste 4 pisici din imagine! Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt
Doliu în lumea muzicii populare! Maestrul dirijor Adrian Luca a fost găsit mort în propria casă
Doliu în lumea muzicii populare! Maestrul dirijor Adrian Luca a fost găsit mort în propria casă
Cătălin Măruță își cumpără urmăritori?! Acuzații grave la adresa fostului prezentator de la ...
Cătălin Măruță își cumpără urmăritori?! Acuzații grave la adresa fostului prezentator de la Pro TV: ”Să spunem lucrurilor pe nume!”
Vezi toate știrile