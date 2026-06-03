Psihologii au descoperit că toți oamenii care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare, au această trăsătură de caracter

Există destul de mulți oameni care vorbesc cu sine înșiși, cu voce tare. Și deși poate părea un obicei ciudat, se pare că acest tip de discurs este, de fapt, benefic. Vorbitul cu sine însuși, cu voce tare, este mult mai răspândit decât credem și ascunde beneficii neașteptate. Mai mult, psihologii au observat că persoanele care recurg frecvent la acest tip de dialog au o caracteristică aparte.

Deși poate să fie considerat de mulți un comportament neobișnuit, autodialogul reprezintă un mecanism prin care creierul își pune ordine în informații. Acest proces apare încă din copilărie, când cei mici își verbalizează acțiunile pentru a înțelege mai bine lumea din jur. Odată cu înaintarea în vârstă, obiceiul nu dispare complet, iar numeroase cercetări arată că poate avea efecte surprinzător de pozitive asupra minții.

Mai mult, psihologii spun că persoanele care recurg frecvent la acest tip de dialog sunt mai conștiente de propriile gânduri și mult mai preocupate de organizare, autocontrol și dezvoltare personală.

Vorbitul cu sine înșăți, cu voce tare, este benefic

Potrivit studiilor din domeniul psihologiei cognitive, persoanele care vorbesc cu voce tare atunci când rezolvă probleme sau caută diferite obiecte își pot îmbunătăți atenția și memoria. Profesorul Gary Lupyan, de la Universitatea Wisconsin-Madison, a explicat că verbalizarea informațiilor ajută creierul să mențină mai ușor active anumite imagini și detalii. Concret, dacă repeți cu voce tare ceea ce cauți, șansele să găsești mai repede acel lucru cresc considerabil.

De asemenea, acest obicei funcționează și ca o metodă de automotivare. Specialiștii au observat că oamenii care își oferă singuri indicații sau încurajări reușesc să rămână concentrați mai mult timp și să gestioneze mai eficient situațiile complicate. Un experiment realizat pe sportivi a arătat că aceia care își verbalizau mișcările și strategiile aveau rezultate mai bune decât cei care păstrau totul la nivel mental.

Un alt avantaj important este legat de gestionarea emoțiilor. Cercetările arată că exprimarea gândurilor cu voce tare poate reduce stresul și poate aduce mai multă claritate în momentele tensionate. În situații de anxietate, indecizie sau după un eșec, dialogul cu propria persoană ajută la procesarea emoțiilor și la găsirea unor soluții mai rapide.

Mai mult, psihologii au descoperit că vorbirea la persoana a treia poate amplifica aceste beneficii. Se pare că atunci când oamenii își rostesc numele și își analizează problemele ca și cum ar vorbi despre altcineva, reușesc să se detașeze emoțional și să privească situațiile cu mai multă luciditate.

Așadar, deși la prima vedere vorbitul cu sine înăți, cu voce tare, poate părea neobișnuit, în realitate înseamnă o minte mai activă, o organizare mai bună și o gestionare mai eficientă a emoțiilor.

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