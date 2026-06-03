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Tânăra care face 14 facultăți în același timp și are și job. Cum reușește să le ducă pe toate

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 11:18
Tânăra care face 14 facultăți în același timp și are și job. Cum reușește să le ducă pe toate
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Într-o perioadă în care mulți studenți întâmpină dificultăți în finalizarea unui singur program universitar, o tânără din Viena atrage atenția printr-un parcurs academic cu totul neobișnuit. La vârsta de 32 de ani, aceasta este înscrisă simultan la 14 programe de studiu, reușind în același timp să desfășoare și activități profesionale în cadrul unei universități.

Domeniile pe care le studiază sunt extrem de variate și acoperă atât științe sociale și umaniste, cât și discipline tehnice și juridice. Printre acestea se numără Științe Politice, Sociologie, Filosofie, Drept, Economie, Lingvistică și Astronomie. Alegerea unui număr atât de mare de specializări nu reprezintă o simplă provocare personală, ci face parte dintr-un plan profesional bine definit.

Cum reușește tânăra să le ducă pe toate

Obiectivul său este construirea unei cariere în cercetarea interdisciplinară, un domeniu aflat într-o continuă dezvoltare și care presupune integrarea cunoștințelor din mai multe ramuri ale științei. În contextul actual, marcat de probleme complexe ce necesită perspective multiple, cercetătorii capabili să conecteze informații din domenii diferite sunt tot mai căutați în mediul academic și în instituțiile de cercetare.

Gestionarea unui program atât de încărcat necesită o organizare riguroasă și o disciplină constantă. Zilele sale sunt dedicate aproape în totalitate activităților universitare, participării la cursuri, studiului individual și pregătirii proiectelor academice. Programul începe dimineața și se poate prelungi până seara, în funcție de cerințele fiecărui semestru.

Un element care contribuie la eficiența procesului de învățare este accesul la cursuri înregistrate. Acest sistem îi permite să urmărească anumite activități educaționale în momentele cele mai potrivite și să își adapteze programul în funcție de priorități. Flexibilitatea oferită de tehnologia digitală joacă astfel un rol esențial în gestionarea simultană a unui număr atât de mare de programe universitare.

Pe lângă activitatea de student, tânăra este implicată și în mediul profesional. Aceasta lucrează ca asistent universitar și participă la diverse proiecte și activități destinate studenților. Veniturile obținute din aceste colaborări contribuie la susținerea cheltuielilor asociate studiilor și vieții cotidiene.

„Este nevoie de un management foarte bun al timpului, iar programul cursurilor reprezintă o adevărată provocare. Am, desigur, și o viață privată. De obicei mă întâlnesc cu prietenii târziu seara sau în weekend. Mă simt nesigură și mă întreb cum va arăta viitorul. Am impresia că studenții sunt lăsați deoparte. Ni s-au făcut anumite promisiuni când am început studiile, iar acum există riscul ca acestea să nu mai poată fi respectate.”, a spus tânăra.

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