„Puriul” le-a cântat „câinilor” pentru a-i determina să vină la stadion: „Fie vreme bună…!”

Tehnicianul Mircea Rednic a făcut un apel la suporterii lui Dinamo să treacă la sentimente mai bune și să revină lângă echipă.

Rednic, care astăzi își va începe cel de-al patrulea mandate pe banca tehnică a lui Dinamo a ținut chiar să le cânte „câinilor pentru a-I determina să vină să-I încurajeze pe jucători la duelul cu Dunărea Călărași care va avea loc în această seară de la ora 21:00.

„Avem foarte multe cântece frumoase şi care mi-au intrat la suflet. Cel mai reprezentativ pentru mine este: < >. Dacă ne respectăm şi înţelegem aceste cuvinte, veniţi aproape de echipă. Cum şi eu am lăsat deoparte toate ambiţiile şi orgoliile. Sunt din zodia Berbec, câteodată sunt mai berbec decât toţi berbecii, dar acum am înţeles că Dinamo are nevoie de mine, Dinamo are nevoie de voi şi sper să veniţi şi să fiţi alături de echipă”, a declarat Mircea Rednic pentru fcdinamo.ro.

Acesta este al patrulea mandat al lui Rednic la trupa din Ştefan cel Mare, după 2006-2007, 2008-2009 şi 2015-2016. Cu „Puriul” la cârmă, Dinamo a câştigat ultimul titlu de campioană, în 2007

Partida dintre Dinamo București și Dunărea Călărași va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi, Telekom Sport și Look.