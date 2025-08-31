Radu Vâlcan a fost ultimul iubit al Mădălinei Manole?! Adevărul despre relația pe care prezentatorul Insula Iubirii nu a recunoscut-o niciodată

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează un cuplu de 15 ani, iar relația lor a devenit un exemplu pentru multe perechi din România. Ei bine, puțini știu detalii despre viața amoroasă a prezentatorului de la Insula Iubirii, înainte să o fi întâlnit pe mama copiilor săi. Acesta ar fi trăit o idilă cu Mădălina Manole. Află, în articol, toate detaliile!

Mădălina Manole s-a stins din viață în data de 14 iulie 2010, lăsând în urma sa o durere imensă. Celebra artistă și-a pus capăt zilelor, chiar de ziua ei de naștere. A încercat să fie mereu discretă cu viața personală. Astfel, după deces, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute.

Ce s-a întâmplat între Mădălina Manole și Radu Vâlcan

La aproximativ patru luni și jumătate de la moartea Mădălinei Manole, au apărut informații conform cărora aceasta ar fi avut o relație cu Radu Vâlcan. Regretata cântăreață ar fi fost încă măritată cu primul ei soț, Șerban Georgescu, la momentul la care se presupune că ar fi început idila cu prezentatorul de la Insula Iubirii.

Mădălina Manole și Radu Vâlcan s-au cunoscut în anul 2000, la filmările clipului pentru melodia „Când sunt cu tine”. La acea vreme, soțul Adelei Popescu nu devenise cunoscut publicului, însă era un manechin de succes.

Martorii au declarat că în scenariul videoclipului era prevăzut un sărut, iar cei doi l-au repetat de mai multe ori, la cererea artistei. Astfel, au apărut mai multe speculații. Totuși, Radu Vâlcan a negat zvonurile despre o posibilă relație cu Mădălina Manole.

„Relaţia a fost una strict profesională. Astfel de speculaţii sunt nefondate”, a declarat Radu Vâlcan, în urmă cu mulți ani.

În anul în care Mădălina Manole s-a stins din viață, prezentatorul de la Insula Iubirii a cunoscut-o pe Adela Popescu. Cei doi s-au întâlnit la filmările telenovelei Iubire și onoare, iar pentru o perioadă, au decis să țină relația ascunsă.

„Nu știa nimeni de relația noastră. Eram protagonist în Iubire și onoare, Adela era personaj secundar, era antagonistă cumva. Era foarte mediatizată povestea serialului și eu la momentul ăla și Adela ne-a fost teamă cumva. Nu-mi place mediatizarea din punctul ăsta de vedere, adică pentru mine, viața discretă e foarte importantă. Ne gândeam unde plecăm să nu ne vadă, plecăm la Brașov, pe la Poiana, Doamne, era o nebunie! Am hotărât să mergem acolo la Ruse. (…) S-a aflat la un moment dat, adică până să se afle în presă, deja se știa în echipă. Dar momentele alea, lunile alea, de când eram împreună, au fost ale noastre. Le-am trăit intens pentru că nu știa nimeni și era foarte mișto la repetiții. Nu neapărat repetam împreună, dar eram cumva în aceleași secvențe și noi ne dădeam mesaje. Îmi aduc aminte că era BlackBerry-ul cu taste și ne dădeam mesaje peste masă. Eram aici, ea era în partea cealaltă. Aveam noi povestea noastră și a fost superb”, a spus prezentatorul TV, pentru Ciao.ro.

