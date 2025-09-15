Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025. Cum a putut să o numească la Antena 1: ”Cap de...”

Raluca Bădulescu a ieșit complet din zona ei de confort și a spus „da” provocării Asia Express 2025. În cadrul competiției, s-a confruntat cu numeroase obstacole, pe care însă le-a depășit cu brio până acum. Cu toate acestea, nu a ezitat să arunce și câteva ironii la adresa Iuliei Albu, fosta ei colegă de la „Bravo, ai stil!”.

La Asia Express 2025, Iulia Albu a fost ținta unor ironii din partea Ralucăi Bădulescu. După o zi extrem de solicitantă, în care și-a simțit picioarele umflate, jurata de la „Bravo, ai stil!” a început să facă glume pe seama aspectului picioarelor Iuliei Albu.

„Picioare ca ale luliei Albu. Numai ea are gleznă picior de pod și genunchi cap de vierme”, a spus Raluca Bădulescu. Fostul soț al ei, Florin Stamin, cu care formează echipă, a completat: „Sau ca a lui Bumbescu”.

Raluca a vizat și fostul partener al Iuliei, Mihai Alexandru Iacob, cunoscut ca Mike, cu care Albu a participat la America Express în 2023.

„Cine suntem? Iulia Albu și Mike? Că tu n-ai cum să fii Mike ăla, nici eu aia. Băi nene, eu am venit aici ca să fiu slabă, să am siluetă și mă întorc cu picioarele luliei Albu? Să se uite și să comenteze pe liber când vrea ea, la ea acasă, că o ascult eu niciodată”, a mai declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, înțepături la adresa Iuliei Albu

Raluca Bădulescu a făcut aluzie la operația făcută de Iulia Albu la glezne în urmă cu mai mulți ani. Vedeta a recunoscut, la acel moment, că avea o siluetă zveltă, însă gleznele îi erau mai groase, motiv pentru care a apelat la medicul estetician pentru a remedia problema.

„Da, am avut niște glezne mai groase. Este ridicol, știu, mai ales având în vedere restul siluetei mele filiforme. Ce să spun?! O femeie puternică trebuie susținută de niște glezne pe măsură. Însă cu problemele medicale chiar nu am putut trăi. Așa încât… DA, mi-am făcut lipo-sculptură, deși NU ERAM GRASĂ! E o procedură pe care o recomand oricui are, cu adevărat, nevoie de ea”, a povestit Iulia Albu în urmă cu mai mulți ani.

