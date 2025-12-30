Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream și mă consumam”

Raluca Pastramă cred că anul care se încheie a fost cel mai greu din viața ei, pentru că a avut de toate, piedici la fiecare pas și întâmplări urâte. Chiar dacă ce a trăit nu a fost deloc ușor, fosta soție a lui Pepe mărturisește că a încercat să se detașeze și să devină mult mai calculată.

Astăzi, când rememorează trăirile avute, trăiește un coșmar. Are convingerea că în spatele lucrurilor care i-au creionat drumul se ascund multe lecții de viață, dar nu le-a descoperit încă sensul.

„A fost un an foarte, foarte greu. Un an plin de piedici, un an în care nu știu ce lecții am avut de învățat. Eu, într-adevăr, am devenit un om mult mai calculat în anul acesta și mult mai prudent, prin prisma lucrurilor care mi s-au întâmplat. Cred că a fost cel mai urât an din viața mea. Am dat anul acesta peste niște lucruri atât de groaznice, am trecut prin niște situații atât de urâte, mi s-au arătat niște situații atât de horror pentru sufletul meu, încât ceea ce exista acum câțiva ani și mi se părea greu, acum mi-am dat seama că nu era deloc dificil față de ceea ce mi s-a întâmplat în acest an și a fost groaznic. Sufeream și mă consumam pentru lucruri atât de mici și care nici nu trebuiau să conteze pentru mine”, a spus Raluca Pastramă pentru Spynews.

Raluca Pastramă regretă că nu a vorbit despre lucrurile care o deranjau

Brunetă regretă că nu a avut curaj să vorbească în trecut despre suferințele care au încercat-o. Raluca are convingerea că dreptatea a fost de partea ei, dar a ezitat să facă publice anumite detalii și asta a costat-o.

„Mi-am dat seama anul acesta că toate lucrurile alea urâte din anii trecuți puteau fi stopate doar prin simpla mea discuție cu oamenii, cu voi, presa. Dacă aș fi avut curaj, la momentul acela, să fiu mai deschisă, să știu să comunic mai mult, să fiu mai curajoasă, lucrurile, cu siguranță, ar fi stat altfel. Dreptatea a fost întotdeauna la mine, doar că eu nu am avut curajul să spun asta oamenilor. M-am bazat pe faptul că cine mă știe, mă știe și știe adevărul. Dar nu așa stăteau lucrurile. Am fost afectată de ceea ce se scria în presă, dar era foarte ușor să rezolv: trebuia doar să vorbesc, era foarte simplu”, a mai spus ea.

Raluca Pastramă a ajuns la psiholog

Marcată de tot ce a trăit, Raluca Pastramă a ajuns, într-un final, la psiholog. Susține că terapeutul i-a fost înger păzitor și a ajutat-o să se descopere.

„Am avut nevoie și de psiholog. Un singur terapeut m-a ajutat foarte mult, Cătălin, a fost îngerul meu păzitor. El m-a ajutat enorm să văd lucrurile cu alți ochi, să fiu mai curajoasă, să cred mai mult în mine. M-a ajutat să mă descopăr pe bune, să văd lucrurile cu adevărat. La câte s-au întâmplat anul acesta și prin câte am trecut, dacă nu era el, nu știu cum aș fi reușit să traversez tot, să ies din toată situația asta dificilă, să reușesc psihic să rămân sănătoasă la cap”, a precizat Raluca Pastramă. Foto: Facebook

