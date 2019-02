Raluca Podea, mărturisiri despre Florin Pastramă: ”Fostul meu iubit a ales faima în locul dragostei mele”

Raluca Podea a fost invitată în cadrul unei emisiuni TV și a făcut mărturisiri despre Florin Pastramă. Blondina îl așteaptă acasă pe fostul ei iubit pentru a discuta despre despărțirea lor.

Raluca Podea și Florin Pastramă au trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. S-au despărțit, s-au împăcat, s-au logodit și iar s-au despărțit. Se pare însă că blondina nu a reușit să treacă peste ruptura dintre ea și Florin Pastramă și așteaptă ca acesta să se întoarcă acasă de la ”Fermă” pentru a discuta. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE CELEBRUL CONCURENT DE LA „FERMA”… A FOST ACUZAT DE CĂMĂTĂRIE ȘI „ȚEPE” DE MILIOANE DE EURO ÎN IMOBILIARE!)

El când a plecat, eu am zis că aştept să vină şi să discutăm ca doi oameni maturi. A fost o mică dezamăgire. El e genul glumeţ, copilăros… Situaţia nu a fost tocmai plăcută. Nu mă simt înşelată, nici umilită. Eu am anulat foarte mult emisiuni pentru el. Când ai o relaţie, stai acasă şi preferi să nu mai lucrezi atât timp. Când a venit Alex şi mi-a făcut masaj la picior, nu mi-a vorbit două zile. Şi noi eram în direct… Eu am vorbit, i-am spus, i-am explicat. I-am spus că nu e bine să accepte anumite lucruri. Eu i-am făcut o imagine frumoasă, el are un suflet bun.

Fostul meu iubit a ales faima în locul dragostei mele (…) Eu nu fac niciun pas, aştept să vină acasă. Eu acum locuiesc cu mama, cu băieţul meu şi cu cei doi căţei. Când a plecat, i-am spus că merg să locuiesc cu mama. El trebuia să-şi vadă mai mult de relaţia noastră”, a spus Raluca Podea la Agenția Vip.

Florin Pastramă ar fi înșelat-o pe Raluca Podea

Florin Pastramă ar fi călcat strâmb! Și chiar într-un moment important al relației pe care o avea cu Raluca Podea. Voiau să se căsătorească cât mai repede, dar ea ar fi aflat că ar fi fost înşelată.

În mai 2018, s-a aflat că Florin Pastramă şi Raluca Podea s-au despărţit. Pe parcursul relaţiei lor s-au afişat des împreună ca un cuplu fericit. Mergeau la evenimente, se cunoşteau şi cu părinţii și aveau planuri mărețe. Raluca Podea însă a avut acces la telefonul iubitului ei şi astfel a aflat cu stupoare că acesta o înșela cu diverse domnișoare. (VEZI ȘI: SCENE COMPROMIȚĂTOARE LA “FERMA”! CĂSĂTORIT ȘI CU 2 COPII, JORGE A FOST FILMAT DEZBRĂCAT ÎN CADĂ CU MISS ROMÂNIA)

„Eram foarte bine. În urma relaţiei noastre frumoase, eu am fost foarte deschisă, şi cred că nu este foarte bine pentru niciunul dintre noi să fim atât de deschişi într-o relaţie. Nu e bine. Şi când un bărbat nu îşi încheie socotelile din trecut, e o altă problemă.

El a preferat să meargă pe mai multe direcţii. El, virtual, era cu mult mai multe persoane. Era şi cu o persoană cu care fusese în trecut, am descoperit în decursul unei luni. Aveam acces la telefonul lui”, a spus Raluca într-o emisiune TV.